場邊人語／老虎生還 名利難換

現年46歲的職業高爾夫球傳奇人物老虎伍茲 (Tiger Eldrick Woods),於2月23日早晨7時12分在洛杉磯 市鬧區南方30英哩處,自行駕駛一部豪華多功能休旅車前往一處高爾夫球俱樂部途中發生翻車嚴重事故,伍茲事發後無法打開車門逃生,必須由救難人員以斧頭等工具劈開擋風玻璃將他救出。他在被救出時沒有辦法自行站立,幸好神智清楚,隨即被送往位在洛杉磯郡的南灣加大醫學中心(Harbor–UCLA Medical Center)接受緊急腿部,腳踝、足部手術。

這宗意外的事發原因正由相關警消單位調查中,並且一度造成即時傳播平台和大眾傳播媒體氛圍緊繃;因為就在13個月前的2020年1月26日,時年41歲的美國 暨世界職業籃球巨星「小飛俠」布萊恩(Kobe Bean Bryant)和他的13歲女兒,搭乘私人直升機於在洛杉磯市鬧區西北方30英哩處墜毀不幸罹難。

洛杉磯郡副警長岡薩雷斯(Carlos Gonzalez)是首先抵達車禍現場的公安人員,他認為老虎伍茲非常幸運能夠在座車翻滾到路側還能存活。老虎伍茲在事發時有繫緊安全帶。

前任總統川普,聞訊後透過顧問米勒(Jason Miller)的推特祝願「老虎,早日康復」,稱讚他是「運動歷史上最偉大的運動員之一」(one of the greatest athletes in the history of sports)。曾與老虎伍茲同場切磋球技的前任總統歐巴馬也透過推特向老虎伍茲和他的家人致意問候,說「這些年來我們如果學到什麼,就是別忘記老虎伍茲」。

職業運動天地的高知名度運動員,不分籃球、棒球、游泳、滑雪等單項,也都立即發出關心的聲音,包括前洛杉磯湖人隊職籃球星「魔術強森」(Earvin “Magic” Johnson Jr.)、前邁阿密熱火隊球星韋德(Dwyane Wade)、前洋基職棒隊球星羅德里奎茲(Alex Rodriguez)、奧運會游泳冠軍菲爾普斯(Michael Phelps)和曾經是女友的下坡滑雪競速高手馮恩(Linsey Vonn)等人。

剛剛歡慶81歲的職業高爾夫球傳奇「金熊」尼克勞斯(Jack William Nicklaus)夫婦在推特上給予老虎伍茲在這段艱難時刻衷心的祝福和支持。尼克勞斯一直是老虎伍茲嚮往的志業標竿,他於1961年轉戰職業天地,至今贏得18次大滿貫冠軍;老虎伍茲則是在2019年4月14日第83屆名人賽(The Masters Tournament)封王,這是他第5次穿上綠夾克,也是第15次在大滿貫大賽勝出。

1975年12月30日出生的伍茲1996年轉戰職業球壇,2001年成為空前「四冠王」(Career Grand Slam),同年榮獲名人賽、美國公開賽、英國公開賽和美國職業高爾夫球錦標賽。

老虎伍茲這次負傷的復原時間表目前言之過早,但是他必須和時間賽跑。在職業高爾夫球的競技歷史上,只有3名前輩是在45歲之後還能夠在主要大賽奪冠,分別是蘇格蘭籍的老莫瑞斯(Thomas Mitchell “Old Tom” Morris)贏得1867英國公開賽、已故美國球員布洛斯(Julius Nicholas Boros)於1968年時年48歲時贏得美國職業高爾夫球錦標賽,以及尼克勞斯在46歲時的1986年贏得第50屆名人賽冠軍。

