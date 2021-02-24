場邊人語／老總荒腔 退將躺槍

佳言讚人少知曉，惡語損人氣難消。

MLB 西雅圖水手隊的少數股東、總裁兼CEO馬瑟（Kevin Mather）在2月5日應邀在表維扶輪社早餐會（BBRC），透過Zoom聯網公開發表一段長46分鐘的談話，內容不當地涉及敏感的球隊財務、國際球員管理，以及組織決策過程等主題，這段影音在推特上流傳後他雖在2月21日公開道歉，然而還是在2月22日「被辭職」。水手隊並對於日籍右投岩隈久志（Hisashi Iwakuma）和多明尼加外野手羅德瑞茲（Julio Rodríguez）在影片中遭到點名批評美語水平欠佳一段表示抱歉。

39歲的岩隈久志剛於1月12日成為水手隊特聘教練，直接向總經理迪波度（Jerry Dipoto）負責。迪波度當時發表任命，曾經特別強調岩隈久志總是做好準備，工作態度端正和擁有良好溝通能力，可以協助球隊的作戰和備戰隊伍同時受益。

岩隈久志於2012年1月5日和水手隊簽訂短約，直到2020年10月22日宣布結束職棒球員生涯。從2012年4月20日到2017年5月30日代表水手隊出戰，6個球季共登場150次，其中136場先發，累積投球883.2局，三振714次，四壞球保送185次，暴投23次，遭擊出825次安打，115支全壘打，戰績63勝39敗，勝率為61.8%，還有2次救援成功紀錄和1次無安打比賽，平均防禦率為3.42，有3個球季單季勝場數至少都是14次，1次當選全明星。

水手隊雖然比不上洛杉磯道奇隊對國際球員有計畫地長期觀察、發掘、考核、爭取、培養和任用，但是因為位處美國 大陸西北地區瀕臨太平洋，以及球隊一度在1992年到2016年之間由日資的任天堂老闆山內溥（Hiroshi Yamauchi）持股，所以對於來自日本 的球員始終特有好感，甚至將隔海的日本國度都看做是本身市場行銷範圍。

岩隈久志是第10位和水手隊簽約的日籍球員；肩負救援任務的右投平野佳壽（Yoshihisa Hirano）是最近一位和水手隊簽約的日籍投手；他於2020年1月30日和水手隊以160萬元簽約1年，救援登板13場12.1局，有4次成功，三振對方11次，8次四壞球保送和遭擊18支安打，防禦率達5.84。他於2月6日返回日本，向日本職棒太平洋聯盟歐力士隊報到。

其他歷年為水手隊效力的日本球員，還包括主戰左投菊池雄星（Yusei Kikuchi）、內野手川崎宗則（Munenori Kawasaki）、外野手青木宣親（Norichika "Nori" Aoki）、捕手城島健司（Kenji Johjima）、外野手鈴木一朗（Ichiro Suzuki）、先發右投佐佐木主浩（Kazuhiro "Daimajin" Sasaki）、右投木田優夫（Masao Kida）、右投長谷川滋利（Shigetoshi Hasegawa）、右投鈴木誠（Makoto Suzuki）等人。

MLB部分球隊這些年來對於國際球員持續重視，日籍先發投手松坂大輔加盟波士頓紅襪隊，以及巨砲松井秀喜（Hideki Matsui）和先發投手田中將大（Masahiro Tanaka）先後為紐約洋基隊效力時，都由球隊編列專款特聘專人同聲傳譯。

馬瑟這次口無遮攔，竟然拿外籍球員的美語程度大作文章，不僅造成當事人莫明奇妙躺槍，而且反映一位職業球隊高級行政主管狂傲齷齪的心態。球隊面對馬瑟對於球員失禮和球迷失態，只能說失望至極。

最重要的是，水手隊從2001年10月22日至今，已經有19個球季和季後賽無緣。

馬瑟說這麼多閒話，有助改善局面嗎？