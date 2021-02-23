場邊人語／女足新帥 搶勝表率

勝利，是稱職最佳的註釋。

美國 國家女子足球 代表隊2月21日在佛羅里達奧蘭多第6屆四強國際女子足球邀請賽（SheBelieves Cup）以2：0戰勝巴西隊；在27歲中場大將霍蘭（Lindsey Horan）供輸之下，分別在上半場第11分鐘和下半場第88分鐘由33歲前鋒普萊斯（Christen Press）和36歲前鋒拉皮諾（Megan Rapinoe）破網得分。

普萊斯已經代表美國在國際比賽攻進59球，並且最近13次出賽得到10分。美國隊33歲守門員聶爾（Alyssa Naeher）則是連續第10場出賽，沒有1次讓對方闖過她的五指關。

美國女足隊由生於前南斯拉夫馬其頓境內、後歸化美國的男子教練安多諾夫斯基（Vlatko Andonovski）於2019年10月20日出任第9任總教練，他的前任是生於英格蘭、曾率美國隊連續2屆榮獲世界杯冠軍、擁有106場勝利紀錄的女教練艾麗斯（Jillian Anne Ellis）。

這是美國女足國家隊連續第32場捷報，也是國家隊主場第52次勝利。美國女足國家隊從1986年開始和巴西隊不時交鋒，至今已經有38次對決；美國隊最近5場都高奏凱歌，而且雙方在美國境內較量時，美國隊的戰績為20勝2和。

四強國際女子足球邀請賽每年2或3月間在美國舉行，前3屆參加隊伍為美國、德國、英格蘭和法國；第4屆邀請對象調整為美國、巴西、日本和英格蘭；第5屆參賽隊伍來自美國、日本、西班牙和英格蘭。日本隊的27歲前鋒岩淵真奈（Mana Iwabuchi）和24歲箭頭籾木結花（Yuka Nicole Momiki）都曾登場獻技。

女子足球的世界級大賽通常是指夏季奧運會和世界杯比賽；自1994年後固定於3月在葡萄牙舉行的阿爾加夫盃（The Algarve Cup），一直都是規模最大、指標意義最強的國際女足邀請賽活動；今年第28屆阿爾加夫盃受新冠病毒疫情影響停辦。美國隊至今已經10次稱后，4次拿到亞軍，2次名列第3。

美國和巴西歷年交戰，美國隊以30勝3敗5和取得優勢；兩隊目前都已取得日本東京奧運 會參賽資格；美國隊能否湔雪前恥重奪本屆奧運會金牌，是安多諾夫斯基到職後首個重大考驗；巴西隊現任教練是生於瑞典、曾經應聘領導過美國女足隊的桑德哈吉（Pia Sundhage）。她是美國隊在2008年和2012年兩度榮獲夏季奧運會金牌推手。

巴西隊曾於2004年在希臘雅典以及2008年在中國北京和美國隊爭奪奧運會女子足球項目金牌，兩次都在加時賽階段分別以0：1和1：2飲恨。

美國女足新帥，搶勝誓為表率，必須的。