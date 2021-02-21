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場邊人語／美東兩強 號角吹響

彭廣揚

雙方勢均力敵，都是以勇奪錦標為目的。

2月20日午後，康州大學男籃隊走訪為在費城的維拉諾瓦大學主場，以60：68落敗。這兩所大學的校隊，首次在籃球場上遭遇，是於1941年1月31日，80年以來，雙方共交戰過66次，維拉諾瓦大學獲勝35次，捷報比例為53%，但是平均每場得到69.5分，驚險地勝過對手的場均69.1分。兩隊最近一次對抗是於2020年1月18日，維拉諾瓦大學以61：55在費城傳出捷報。

比賽當天，距離美國大學校際男子籃球季後賽「3月瘋」開始，只有25天；這場比賽關係著戰績為13勝3敗的維拉諾瓦大學校隊，是否能夠勇奪聯會季後冠軍，並且以高排名進入全國季後大賽；而對於戰績只有9勝5敗，目前還處於重建階段的康州大學球隊而言，則是一次難得爭取3連勝的機會。

公立的康州大學和私立的維拉諾瓦大學男籃隊，都屬於「大東區」(BIG EAST) 聯會，兩隊實力可觀，自從1985年以來，共獲得過7次全國年度總冠軍。這個聯會一度改組，目前除了兩校之外，還有9名成員，涵蓋美國大學男籃頂級交戰區，譬如紐約、費成、華盛頓、波士頓、芝加哥和印地安納亞波里斯等地；聯會成員還包括位在印第安納州的巴特勒大學、紐約天主教聖若望大學、校址在華盛頓哥倫比亞特區的喬治城大學、在新澤西州東北部的西東大學、設在俄亥俄州辛辛那提的澤維爾 (Xavier) 大學、在羅德島州的普萊斯旺學院、在威斯康辛州密爾瓦基的馬奎特 (Marquette)大學、位於芝加哥的帝博 (DePaul) 大學，以及在內布拉斯加州奧馬哈的克雷頓 (Creighton) 大學。

康州大學是於2018年3月22日，聘請出身於籃球世家的赫雷 (Dan Hurley)出任總教練，至今戰績35勝29敗。其實康大男籃隊，是卡洪 (Jim Calhoun) 總教練任內聲譽鵲起，他於1986-87球季由西北大學轉任康大，一直執兵符到2011-12球季，領軍出賽過874場，戰績629勝245敗，10次榮獲聯會例行賽季冠軍，7次成為聯會季後賽冠軍，還有3次躍登年度總冠軍王座。

卡洪教練歷年栽培的子弟兵，不乏在職籃運動天地出人頭地者，包括大前鋒兼中鋒羅賓森 (Clifford Ralph Robinson)、在英國倫敦出生的得分後衛戈登 (Ben Gordon)、2004年職籃選秀榜眼中鋒歐卡福 (Emeka Okafor)、縱橫職籃18個球季的得分後衛艾倫 (Ray Allen)，以及現任波士頓塞爾蒂克隊組織後衛沃克 (Kemba Walker) 等。

維拉諾瓦大學男籃教練馬西米諾 (Rollie Massimino)，從1978年起就率隊11次晉級季後賽，並且於1985年4月1日擊敗喬治城大學，成為年度總冠軍。該校現任總教練懷特 (Jay Taylor Wright Jr.)，是於2001年應聘到職，至今領軍出賽過654場，戰績472勝182敗，7次榮獲聯會例行賽季冠軍，4次成為聯會季後賽冠軍，16次晉級季後大賽，6次成為季後賽16強，還有2次躍登年度總冠軍王座。

目前在職籃天地活躍的維拉諾瓦大學校友，包括多倫多暴龍隊當家控衛勞瑞 (Kyle Lowry)、紐奧良鵜鶘隊得分後衛哈特 (Josh Hart)、鳳凰城太陽隊得分後衛布里吉斯 (Mikal Bridges)，以及密爾瓦基公鹿隊得分後衛迪文森佐 (Donte DiVincenzo)等。

又見美東兩強，決賽號角即將吹響。

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