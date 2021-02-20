場邊人語／雙星備選 結果仍玄

人比人，有人上人；星對星，有人更行。

波士頓塞爾蒂克隊2月18日在主場以114比122輸給亞特蘭大鷹隊，本季戰績14勝14負，最近10場賽事4勝6敗，遙遙落後東區的費城七六人隊和布魯克林 籃網隊；這兩支球隊的戰績分別是19勝10敗和19勝12敗。當晚NBA公布本屆全明星投票名單，塞爾蒂克隊6呎6吋的得分後衛布朗（Jaylen Brown）和6呎8吋的小前鋒泰托姆（Jayson Tatum）都未列東區先發名單，但可能成為備選。

東區的先發得分後衛是華盛頓巫師隊的比爾（Bradley Beal）；人氣最旺的小前鋒是布魯克林籃網隊的杜蘭特（Kevin Durant）。

塞爾蒂克隊球迷對於已經進行的28場比賽戰果並不滿意，綠衫軍雖在2020年12月23日以122比121險勝密爾瓦基公鹿隊，可是至今除了1次4連勝之外，竟然有5次2連敗，包括1次3連敗。塞爾蒂克隊本季的先發陣容受到大部分球員陸續掛病號的影響，本來是以得分後衛布朗、小前鋒泰托姆、組織後衛史馬特（Marcus Smart）、大前鋒湯普森（Tristan Thompson）以及中鋒泰斯（Daniel Theis）為主，取得5勝3敗的戰果；隨後又因勢調整岀另外15種搭配。

綠衫軍成軍75年，57次晉級季後賽，擁有17個年度總冠軍榮銜。在這個例行賽季，單場最多得到141分，最少得分為75分；上半場最多得到73分，下半場最多攻下68分；這2次對手都是洛杉磯 快艇隊。單場第1節和第2節都曾經得過38分，1月24日對抗克里夫蘭騎士隊時，第4節還曾攻下41分。

布朗和泰托姆是全隊的攻守核心；兩人聯袂於球季開幕戰分別攻下33分5個籃板球4次助攻以及30分7次籃板球和2次助攻，締下隊史「雙星30報喜」的紀錄。

布朗至今在26場比賽中，有7次空手單擋助攻，55次防守火鍋，28次搶險救球，132次在強壓下出手投籃，20次在內線卡位搶籃板，以及12次進攻暴扣取分。泰托姆則在23場比賽中，有8次空手單擋助攻，50次防守火鍋，21次搶險救球，97次在強壓下出手投籃，10次在內線卡位搶籃板，以及14次進攻暴扣得分。

布朗目前的單場得分紀錄是42分，最多有過單場13個籃板球，28次出手投籃和最多16次投籃得分。泰托姆至今單場得分紀錄是40分，最多有過單場12次助攻，也有過單場28次出手投籃，以及最多14次投籃得分。他在1月4日客場出戰多倫多暴龍隊時曾經13次站上罰球線，每次都得分。

布朗和泰托姆在開季後前10場比賽分別得到263分和269分，是最近20年以來，第3對最佳拍檔能夠在開季10場比賽就各自累積得到250分。另外兩對拍檔是金州勇士 隊時期的柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特，以及洛杉磯湖人隊的歐尼爾（Shaquille O’Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）。

布朗入行後還無緣成為全明星，泰托姆則入選過1次。他們此次後備入選，結果應該不玄。