場邊人語／洋基新季 堅韌上計

路遙知馬力。

MLB所有球隊由2月17日起陸續在佛州和亞里桑納州展開春訓。隸屬美聯的紐約洋基 隊，投手和捕手已經報到，團隊努力的目標仍是必須晉級季後賽 和爭奪年度總冠軍榮銜。

今年是洋基隊成軍加入MLB的第119個例行賽季，其中有56次晉級季後賽，40次躍登聯會冠軍，還有27次成為年度總冠軍，也就是「世界大賽冠軍」。在洋基的國度裡，黑與白之間從來沒有灰色緩衝地帶，若未榮登年度總冠軍王座，就什麼都不是。

換句話說，洋基隊是「10月的隊伍」，全隊惦記的都是季後賽，忖度的只有年度總冠軍的榮銜。洋基隊上次榮獲年度冠軍是2009年11月4日在主場擊退費城費城人隊，當年的主力包括游擊手吉特（Derek Jeter）、日籍指定打擊松井秀喜（Hideki Matsui）、捕手波沙達（Jorge Posada）和左投派提特（Andy Pettitte）等。

從1995年球季之後，洋基隊在26個球季中和10月約會了22次；但是最近13個球季只有9次晉級季後賽，最近4個球季雖然有緣季後，但是奪標沒份。洋基隊本來對於2020縮水球季寄與厚望，雖在例行賽季取得33勝27敗的戰績，並且在外卡階段淘汰克利夫蘭印地安人隊，但是卻以2勝3負闖不過坦帕灣光芒隊一關。

光芒隊代打布羅索（Mike Brosseau）於2020年10月9日第8局下1出局時，看準洋基隊終結投手查普曼（Aroldis Chapman）一記快速球，揮出左外野陽春全壘打，以2：1氣走洋基隊。

洋基隊自從1920年代以來還曾培養出5名「雙棲」球員成為職業美式足球球員，分別是賓州州立大學校友，擅長代跑的海恩斯（Hinkey Haines），於2013年10月15日協助洋基隊奪得年度總冠軍後，又加盟紐約巨人隊成為殿衛（tailback）。桑德斯（Deion Sanders）是佛羅里達州立大學校友，曾在NFL職司左中後衛，效力14個球季，8次當選全明星，2次獲得超級盃冠軍；他曾於1989年5月31日起代表洋基隊出戰過71場，有32支安打包括5次全壘打，得到31分和16個打點。

密西西比大學美式足球四分衛吉布斯（Jake Gibbs）在伊利諾大學就讀時期是籃球健將，日後成為芝加哥熊隊傳奇，與入列名人堂的哈拉斯（George Halas）都曾經短暫地為洋基隊跨刀。至於史坦福大學校友艾爾威（John Albert Elway），是1983年大聯盟選秀活動中巴爾迪摩小馬隊圈選的狀元，他於1983年9月4日起投入聯賽，生涯出賽234次。洋基隊曾於1981年選秀時看上他，他於1982年在小聯盟出賽42場，有48支安打包括4次全壘打，得到26分，25個打點和被三振25次。

洋基隊深知本季162場賽程，時間和空間饒有想像餘地，因此面對重任，但求堅韌。