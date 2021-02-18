場邊人語／現場觀戰 豎指喊讚

球迷在現場觀看球賽進行，不一樣就是不一樣。

2月16日威斯康辛州密爾瓦基市准許重新開放公鹿隊主場「金融科技廣場」（Fiserv Forum），250名球迷從傍晚起迫不及待進場欣賞主隊和多倫多暴龍隊對抗，這是自2020年3月11日新冠病毒疫情 肆虐以來，該球場首次允許球迷進入觀賽。原名「威斯康辛文體中心」（Wisconsin Entertainment and Sports Center）的「金融科技廣場」於2018年8月26日建成啟用，容量為1萬7341人。

這場賽事是公鹿隊剛結束6次客場比賽後，本季第12次主場比賽，也是連續13天內排定8次主場亮相的首役。公鹿隊終場以113：124向暴龍隊稱臣，苦吞連4敗；公鹿隊本季出賽28場，出現2次2連敗，也有1次3連勝、1次4連勝和1次5連勝。公鹿隊上次在例行賽季嘗到4連敗的滋味，是2018年2月25日到3月2日。公鹿隊在2019年4月14日到22日之間，季後賽 第1輪曾以4連勝淘汰底特律活塞隊，但是在爭奪聯盟冠軍階段，卻在2連勝之後，於5月19日到25日之間以4連敗出局。

公鹿隊和暴龍隊上半場2節比賽不分高下，12次平手，然而暴龍隊在48分鐘競技中，有32分鐘40秒處於領先地位。5名公鹿隊先發球員中有4人得分上雙；5名暴龍隊先發球員全部得分都達到雙位數，替補中鋒布徹（Chris Boucher）也攻進14分。公鹿隊團隊命中率為48.2%，三分球得分率有37.8%。暴龍隊投籃命中率達到50.5%，三分球得分率有39.5%。

公鹿隊6呎11吋的「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）登場37分鐘17秒，得到34分、有10個防守籃板、8次助攻，5次抄截，2次防守火鍋和5次失誤；他在第3節得到兩隊最高15分，還有1個籃板球和1次助攻，4次罰球和1次三分球都見功。雖然他在第4節又得到9分3個籃板球，2次罰球得分並有1次三分球，但是在終場前40秒出現三分球失手和帶球走違例。

他目前「三項全能」指標，場均28分、11.5個籃板和5.7次助攻，是NBA本季唯一擁有場均20分、15個籃板和5次助攻以上紀錄的球員。只有丹佛金塊隊塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）的場均26.5分、11.5個籃板和8.7次助攻表現，可以相提並論。

暴龍隊全場由後衛范弗利特（Fred VanVleet）領銜，特別是在組織後衛勞瑞（Kyle Lowry）於第3節初左腳踝受傷之後。范弗利特全場上陣38分鐘49秒，得到33分、有4個籃板、7次助攻，2次抄截，4次失誤。他在關鍵第3節得到10分和2個籃板、5次助攻。

公鹿隊漸次開放主場，奪標之路更暢。