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場邊人語／重返主場 已翻新章

彭廣揚

13個星期之前，曾經熟悉的主場，如今卻成為遙遠的客場。

休士頓火箭隊2月15日在華盛頓哥倫比亞特區客場以119比131輸給巫師隊，苦吞6連敗。這場比賽是30歲組織後衛沃爾（John Wall）於2020年12月2日被交易到火箭隊之後首次換穿球衣登場，也是沃爾和巫師隊目前壓隊的雙槍俠—衛斯布魯克（Russell Westbrook）和畢爾（Bradley Beal）之間的較量。

沃爾由巫師隊於2010年6月24日圈點為選秀狀元，效力10個球季，其中1個球季因傷只能旁觀。他在15日的比賽出場34分鐘55秒，得到本季最高29分和3個籃板球本季最多的11次助攻，有1次抄截1次防守火鍋和5次失誤，26次出手投籃10次命中，命中率為38.5%，三分球7投1中命中率僅有14.3%；雖然最近6場比賽有5次單場的到20分以上，可是助攻失誤比例（assist-to-turnover ratio）偏高。

27歲的得分後衛畢爾在沃爾當家期間，充其量只能是二哥，如今則已經成為球隊的頂梁柱。他在場35分鐘41秒，得到37分和8個籃板球3次助攻3次抄截和3次失誤，24次出手投籃14次命中，命中率為58.3%，三分球8投3中命中率有37.5%。畢爾於1月3日曾寫下單場60分紀錄，在最近跨季46場比賽中，有42次單場至少得到25分。

32歲組織後衛衛斯布魯克在場33分鐘28秒，得到16分和13個籃板球15次助攻，但有全隊最多的5次失誤，22次出手投籃8次命中，命中率為36.4%，三分球3次出手都落空。這是他在本季第13次「兩雙」和第6次「大三元」。

巫師隊在這場比賽以兇猛火力歡迎昔日戰友沃爾，全隊出手投籃92次有48次破網，命中率達到52.2%；火箭隊的命中率則為47.3%。巫師隊自從1月3日以來，曾經受到新冠狀肺炎病毒疫情影響，有6場賽事改期，這是該隊最近首次2連勝，

除了畢爾和衛斯布魯克之外，巫師隊還有6名隊友得分上雙，包括日裔先發大前鋒八村壘得到13分和9個籃板球，來自拉脫維亞的替補大前鋒貝塔斯（Dāvis Bertāns）三分球6投5中，1次罰球中的得到18分，以及連續兩場先發的德籍6呎11吋中鋒維格納（Moritz Wagner）得到15分和3個籃板球。

巫師隊目前有10名球員MLB作戰經驗不滿3個球季；陣中有來自6個國家7名國際球員，是MLB 30支球隊中最國際化的球隊。

火箭隊4名主將由於分別掛彩，15日並沒有隨隊征戰，他們是得分後衛戈登（Eric Gordon）、大前鋒塔克（P.J. Tucker）、中鋒伍德（Christian Wood）、得分後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）。

沃爾重返主場，團隊已翻新章。

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