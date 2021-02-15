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場邊人語／新秀磨練 舊將換店

彭廣揚

有機會，才能學會。 

沙加緬度國王隊於2月14日晚間，在主場迎戰曼斐斯灰熊隊，爭取2月以來第5場連續勝利。國王隊自從由2019年4月15日起，由現年40歲的總教練華頓 (Luke Walton) 領軍後，目前積極培植來自杜克大學，現年21歲的大前鋒巴格利 (Marvin Bagley III)，以及出身於北卡羅來納大學，現年28歲的另外一名大前鋒巴恩斯 (Harrison Barnes)，至於隊伍中現年32歲，塞爾維亞籍的大前鋒畢耶利察 (Nemanja Bjelica)，由於扮演角色邊緣化，可能在3月25日大聯盟球員交易截止之前，另找新店投宿。 

畢耶利察身高6呎10吋，在2010年6月24日年度選秀活動，由華盛頓巫師隊在第2輪第5順位相中，但是他先在塞爾維亞、奧地利、西班牙和土耳其參加職業籃球聯賽，直到2015年10月28日起，才代表明尼蘇達灰狼隊在大聯盟登場。 

他是於2018年7月21日和國王隊簽訂3年合約。2018-19球季中，他登場77次其中70場先發，平均每場比賽在陣23.2分鐘，得到9.6分，5.8個籃板球 1.9次助攻0.7次抄截和0.7次防守火鍋。在2019-20球季中，他出場72次其中67場先發，平均在陣27.9分鐘，得到11.5分，6.4個籃板球2.8次助攻0.9次抄截和0.6次防守火鍋。值得重視的是，他在全季的投籃命中率為48.1%，兩分球命中率有54.1%，三分球命中率為41.9%，有效投籃命中率達到58.3%。可惜的是，畢耶利察在本季25場賽事中只替補出戰11次，平均在陣只有16.3分鐘，得分滑落到7.4分。 

巴格利身高6呎11吋，在杜克大學籃球校隊曾經短暫停留，出賽過33場，是 2018年6月21日大聯盟年度選秀的探花，2018年10月17日起加盟職籃。他本季在24場賽事先發登場，平均每場比賽在陣25.1分鐘，得到12.5分，7.4個籃板球0.9次助攻0.5次抄截和0.5次防守火鍋，投籃命中率為50.8%，三分球命中率為37.3%。雖然他已經在3場比賽單場得到20分以上，有7場比賽單場籃板球數至少達到10個，還有6次「兩雙」，創寫單場得到26分和10個籃板球的紀錄，然而需要改進的空間仍然很大。 

巴恩斯身高6呎8吋，在 2012年6月28日大聯盟年度選秀活動，由金州勇士隊在第1輪第7順位相中，2012年10月31日起加入職籃，2019年2月7日由達拉斯獨行俠隊轉入國王隊。他本季在25場比賽都是先發登場，平均每場比賽在陣35.6分鐘，得到16.6分，6.4個籃板球3.5次助攻0.8次抄截和0.2次防守火鍋，投籃命中率為48.9%，三分球命中率為41.3%。他在本季12場比賽之中，單場得到20分以上，還有1場比賽的得分超過30分；有1場比賽籃板球數有12個，還有1次「兩雙」。 

畢耶利察的自由球員身份和發揮空間受限，造成他如今思想起帶槍投靠他隊；現階段，他不需要表學費，只須要表現機會！

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