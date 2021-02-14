場邊人語／美足列強 男籃夠嗆

●這個學年，阿拉巴馬大學的男籃隊，居然和美式足球 校隊相提並論。

阿拉巴馬大學的美式足球隊，剛於1月11日以52：24橫掃俄亥俄州 立大學，奪得NCAA總冠軍；阿拉巴馬大學在這場比賽的得分和致勝分差，都刷新大賽紀錄。在過去6個球季之中，阿拉巴馬大學的美式足球校隊戰力和戰果家喻戶曉，在69歲的總教練沙班 （Nick Saban） 督陣之下，有3次全國封王。

阿拉巴馬大學的男籃隊，近來也是喜訊頻傳；校友賽克森 （Collin Sexton） 有望被選為NBA 全明星；同時在最新全國大學男籃排行榜之中，學校居然名列第11。

賽克森現年22歲，身高6呎1吋，只在2017-18球季代表阿拉巴馬大學，平均每場比賽得到19.2分，有3.8次籃板球3.6次助攻0.8次抄截。2018年6月21日，是由克里夫蘭騎士隊在第1輪第8順位看中，前兩個球季執司組織後衛，本季改為得分後衛，平均每場比賽得到22.8分和2.5次籃板球4.3次助攻1次抄截。

他的表現在聯盟僅有18人平起平坐，而且他的平均得分(22.7)和投籃命中率(48.6%)，能夠籃網隊的杜蘭特 （Kevin Durant）、勇士隊的柯瑞 （Stephen Curry）、快艇隊的喬治 （Paul George），以及公牛隊的拉文 （Zach LaVine）提並論。

NBA在16日即將結束全明星投票活動，賽克森在東區後衛榜上排名第7，還領先剛轉隊尼克的羅斯 （Derrick Rose）。賽克森很有希望憑藉各支球隊的教練們，圈選他成為候補球員。

阿拉巴馬大學男籃隊，由2020年11月25日展開球季，從12月22日到今年1月26日之間，全隊曾經創寫10場連勝紀錄。1月19日在客場，以105：75狂勝對手路易斯安那州立大學，隊員派提 （John Petty Jr.）、昆樂利 （Jahvon Quinerly） 、普瑞墨 （Joshua Primo） 聯手攻下 68 分；全隊並且創寫單場23次三分球得分紀錄。

美足無敵列強，男籃也是夠嗆。