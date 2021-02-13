場邊人語／街舞立項 競技新項

●由美國 潮青年發起的生活方式（Lifestyle）正受現代奧林匹克運動的青徠，成為奧運為比賽項目。

命運多舛的日本東京奧運 ，賽程已經安排了5個首次亮相和重新回鍋的競技單項：衝浪、滑板、棒球、空手道和運動攀岩，其中衝浪、滑板和運動攀岩都是崛起中的新興都市生活方式，而不是長時間逐漸發展出的傳統運動競技項目。

國際奧委會於2020年12月7日決議，將街舞中注重技巧的的霹靂舞（Breakdancing）回合較量（Street Dance Battles）列入2024年法國巴黎奧運會獎牌項目。當初共有26個單項渴望爭取到國際奧委會關愛的眼神，但是最終有21項空手而回，包括相撲、橋牌、馬球、撞球、保齡球、西洋棋、美式足球、運動舞蹈等。至於拳擊和舉重項目，競賽規模則正在逐漸縮小。

全球各地的單項運動發展都必須經過成立俱樂部、組織國家單項運動協會、加入國際單項運動組織3個階段；單一項目如果計畫爭取成為奧運會比賽項目，至少需要具備4個條件：男子單項必須在4大洲75個國家立足；女子單項必須在3大洲40個國家設立組織；奧運會的主辦國家可以依照本身的經濟條件、氣候特性和話語權力引入和免除特定單項；最終由國際奧委會拍版決定。

在過去120年之中，至少有4個單項運動在奧運會場出現過但又消失，包括在不列顛國協成員（Commonwealth countries）和印度次大陸風行的板球，在1900年法國巴黎奧運會亮相之後就黯然消失；巴斯克回力球（Basque Pelota）雖然是1968年墨西哥 墨西哥城奧運會和1992年西班牙巴塞隆納奧運會示範項目，然而距離正式立項遙遠無期；拔河出現在1900年法國巴黎奧運會和1920年比利時安德衛普奧運會場，但是僅此而已。棍網球（Lacrosse）曾經短暫地成為1904年美國聖路易奧運會和1908年英國倫敦奧運會比賽項目；並且是1928年荷蘭阿姆斯特丹奧運會和1932年美國洛杉磯奧運會示範項目。

街舞能夠堂堂進入奧運會競技場館，讓許多醉心於國標舞（International Standard）或者運動舞蹈（Dancesport）者感到不解和不平。他們認為華爾滋（Waltz）、探戈（Tango）、狐步（Fox Trot）、快步（Quick Step）、維也納華爾滋（Viennese Waltz），以及恰恰（Cha-Cha）、森巴（Samba）、倫巴（Rumba）、捷步（Jive）、鬥牛（Paso Doble）等舞蹈，經過長期的沿革發展，對於舞程、舞曲、舞步、舞衣、舞姿都有成文的規矩和客觀標準。

街舞恰似夏季奧運會的體操項目以及冬季奧運會的花樣滑冰項目，雖然都有規定的基本動作，也接受自選或者自創的動作。街舞運動員目前著重表現「都市項目」（Urban Disciplines）的特性，是以另一種非傳統方式詮釋身體反應的力和音樂節奏之美。

街舞的運動員對於嘻哈（Hip-Hop）文化相關的範兒（Swag）、塗鴉（Graffiti）、霹靂舞（B-Boying & B-Girling）、打碟（Beat-matching）和說唱（MCing / Rapping）都不陌生，然而在奧運會場上，這些元素如何公平地成為評審絕對標準？

街舞終於奧運立項，可喜競技呈現新象。