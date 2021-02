場邊人語／國歌試驗 球場實踐

●在球賽進行之前,演唱國歌,究竟應該是公開儀式的部分,或者只是全屬私人意見領域?

口直心快的達拉斯獨行俠隊東主庫班(Mark Cuban)2月9日在接受訪問時,高談闊論獨行俠隊在13次主場季前和例行比賽,在他的同意下沒有播放國歌;NBA 官方得知這番表述後, 則立即於2月10日發表簡短有力的聲明,通告「大聯盟的30支球隊目前正在準備歡迎球迷回到球場,所有球隊都將播放國歌,維持大聯盟長久以來的政策」。(With NBA teams now in the process of welcoming fans back into their arenas, all teams will play the national anthem in keeping with longstanding league policy.)。

庫班也透過NBA聯盟補充書面聲明,「我們一直尊重大家對國家和國歌的情感,但是我們也明顯地聽到其他聲音,覺得國歌並不代表他們。我們覺得,他們的聲音因為從沒有被聽到,也應該受到尊重和被聽到。展望未來,我們希望大家以同樣的情感面對這個話題,並且以同樣的精力,去聆聽那些感覺不同者的心聲。直到那個時候,我們才可以繼續和勇敢的交流,能夠促使國家前行,以及找到我們團結的癥結」。(We respect and always have respected the passion people have for the anthem and our country. But we also loudly hear the voices of those who feel that the anthem does not represent them. We feel that their voices need to be respected and heard, because they have not been. Going forward, our hope is that people will take the same passion they have for this issue and apply the same amount of energy to listen to those who feel differently from them. Only then we can move forward and have courageous conversations that move this country forward and find what unites us.)

獨行俠隊部分隊員,如27歲的中鋒考利史坦(Willie Cauley-Stein)和24歲的組織後衛布朗森(Jalen Brunson),都支持老闆庫班暫時停止在賽前播放國歌的做法,他們肯定庫班願意聆聽球員的心聲,並且有魄力發言觸及某些熱門話題。布朗森甚至指出,「星條旗之歌」(The Star-Spangled Banner)並不足以代表所有人。

62歲的庫班生於賓州匹茲堡,為伯明頓印第安納(Indiana University Bloomington)大學校友,由一名推銷員,憑藉科技投資、創業、買賣成為電視達人和億萬富翁。2000年1月4日,庫班由德州 地產開發商小裴洛(Ross Perot Jr.) 手中以2億8500萬元購入小牛隊;小裴洛之前在1996年3月以1億3500萬元購得球隊。小牛隊於2018年1月4日更換隊名中譯,由小牛(Little Cows)變成獨行俠(Lone Ranger Heroes)。庫班目前身價估計在43億元左右,獨行俠隊市值約為24億5000萬元。

小牛隊在庫班經營之下,2006年6月8日首次打進NBA年度總冠軍賽,可惜以2勝4負輸給邁阿密熱火隊;當年6月20日NBA官方以庫班於第5戰在比賽現場「不只一次的行為不檢」,判罰25萬元。2007年4月22日,小牛隊以西區排名第1身分接戰排行第8的金州勇士 隊,卻在季後賽第1回合以2勝4敗遭到淘汰。2011年6月12日,小牛隊終於在德籍大前鋒諾維茲基(Dirk Nowitzki)領軍下,以4勝2負擊敗邁阿密熱火隊,奪得年度總冠軍。

國歌能否成為社會試驗?球場又如何面對正義實踐?