場邊人語／道奇借將 先發固強

捨得，是職業棒球管理的奧秘；沒有捨，哪有得？然而如何捨得？

MLB 洛杉磯道奇 隊從2月27日到3月30日32天之間將在亞利桑納州進行年度春季集訓和26場熱身賽，投手和捕手率先於2月17日報到，其他防守位置的球員隨後參加訓練，全隊自2月23日起同步演練。道奇隊的春訓首場熱身賽將出戰芝加哥小熊隊，在春訓結束前則連續和安納罕天使隊對抗3次。

道奇隊預訂4月1日客場出戰科羅拉多洛磯隊，展開衛冕年度總冠軍的征途。洛磯隊1月29日才將鎮隊之寶三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）交易到聖路易紅雀隊，亞瑞納多才在2019年2月26日和洛磯隊以2億6000萬元續約8年；洛磯隊目前正與來自南韓的左打秋信守（Shin-Soo Choo）洽談，而辛辛那提紅人隊先發投手包爾（Trevor Andrew Bauer）則是於2月5日透過YouTube片面宣布和道奇隊達成合作協議。剛滿30歲的包爾右投右打，2012年6月28日起在大聯盟亮相，於2020年11月11日，擊敗芝加哥小熊隊右投達比修有（Yu Darvish）和紐約大都會隊右投葛狄朗（Jacob deGrom），成為MLB國聯年度最佳投手。

道奇隊和其他29支MLB球隊都重視投手的發掘、培育、儲備、調度、補強、搭配和出戰。包爾此時加入道奇隊陣容，對於球隊的先發陣容是錦上添花。道奇隊當前的5人先發投手輪值，是以布勒（Walker Buehler）、克蕭（Clayton Kershaw）、包爾、普萊斯（David Price）、烏力亞斯（Julio Urias）為固定輪流先發，岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）將爭取最後一個先發名額。

包爾是道奇隊先發投手群中第3位擁有「聯盟年度最佳投手」經歷的大將。即將33歲的左投克蕭8次入選全明星，在13個球季中，有3次單季勝場達18次以上，且於2011、2013、2014年球季，3度代表道奇隊成為國聯最佳投手。35歲的左投普萊斯，由於新冠疫情影響，選擇缺席2020年縮水球季。他是田納西州范登堡大學（Vanderbilt University）校友，在12個職棒球季之中，有10次單季勝場至少達10次，5次入選全明星，2012年球季戰績20勝5敗，代表坦帕灣光芒隊成為美聯最佳投手。

包爾來自南加州，高中就讀的學校距離道奇隊主場不過30英哩，他曾在洛杉磯加大 就讀，大四時先發上陣16場主投136.2局，戰績13勝2敗，防禦率1.25，有203次三振和36次四壞球，當選為「太平洋6州12校」聯會（Pac-12 Conference）年度最佳投手。

包爾最近一場表現三振功夫是在2020年9月30日客場出擊亞特蘭大勇士隊，他先發7.2局三振對方12次沒有四壞球，僅被擊出2支安打。

25歲的右投岡索林代表道奇隊出戰26場其中14場先發，戰績6勝4敗，累積出賽86.2局，被擊出58支安打，83次三振和22四壞球，防禦率2.6。也是右投的23歲梅伊，代表道奇隊出戰20場其中14場是先發，戰績5勝4敗，累積出賽90.2局，被擊出78支安打，76次三振和21四壞球，防禦率2.98。

道奇先發，誰說不怕？