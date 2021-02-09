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場邊人語／虎膽妙算 海盜稱冠

彭廣揚

虎膽妙算，名不虛傳。

坦帕灣海盜隊2月7日晚間在主場2萬4835名球迷觀看之下，以前所未見的總決賽主隊身分迎戰坎薩斯城酋長隊，經過3小時35分的對抗，地主隊不僅在終場以31：9絕對優勢高唱凱旋之歌，贏得第55屆NFL超級盃，而且還在如夢似幻的過程中，重建一度茫然失措的海盜隊，並粉碎了一廂情願期待建立王朝的酋長隊。

海盜隊當家四分衛布雷迪（Tom Brady）全場傳球29次有21次成功，累積推進201碼，最遠傳球距離31碼，有3次傳球達陣，沒有遭到攔截，僅有1次遭遇擒殺，損失6碼，又一次演繹一個人的天長地久。酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）的技術數據明顯遜色，全場傳球49次有26次成功，累積推進270碼，最遠傳球距離雖有33碼，但是沒有傳球達陣，反而2次遭到攔截、1次失球和3次遭遇擒殺，損失27碼。

比賽開始後9分50秒，酋長隊從49碼處踢攻球門得到3分首開紀錄，但這是該隊全場唯一領先時刻。海盜隊身高6呎6吋的葛朗考斯基（Rob Gronkowski）在第1節結束前37秒接獲布雷迪的8碼傳球達陣得分。

酋長隊在大賽中失利的原因，首先是受制於犯規（Penalties）太多；全場被判罰11次共損失120碼，海盜隊則是4次犯規損失39碼。其次是擁有球權時間（Possession）不足，酋長隊全場掌握球權28分鐘37秒，海盜隊不僅有31分鐘23秒，而且前3節每節都得分。海盜隊總教練亞里安斯（Bruce Arians）賽前一直叮嚀全隊牢記「保護」（Protection）布雷迪，因為他明白，對於一名即將年滿44歲的主將而言，單單在進攻時獲得掩護還不足夠，保護功夫才是勝負關鍵。當然，酋長隊的馬霍姆斯在這次比賽終於品嘗到「壓力山大」（Pressure）的滋味，體會出究竟是為什麼全隊手忙腳亂。

布雷迪再次率隊登頂，最重要的是貫徹亞里安斯的「孤注一擲」（Go-For-Broke）想法，秉持「不入虎穴焉得虎子」正面思考方向，全力以赴但是牢記風險因素。布雷迪在發動一波又波的攻勢（Blitz）時，念念不忘的是「老友」（Bubby）葛朗考斯基；葛朗考斯基在第2節結束前6分鐘5秒又接獲布雷迪的17碼傳球達陣得分，將比數頓時拉開為14：3。

布雷迪的成就已經永遠留存在運動史頁之中，是因為他始終做好自己（Be oneself）；他未曾攀比，無懼挑戰、汲取教訓、落實準備、全力以赴。

布雷迪在職業美式足球運動天地，經歷過301場例行比賽和45次季後賽，始終做好自己，是罕見的長青樹，更是僅見的箇中翹楚。

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