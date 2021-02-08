場邊人語／一代拳王 笑容難忘

他，曾經是奧運金牌業餘拳手，也是無線電視時代拳王爭霸大賽節目的終結者。

在密蘇里州聖路易平民住宅區出生的美國 重量級拳王史賓克斯 (Leon Spinks) ，2月5日晚間在內華達州拉斯維加斯附近不敵癌症病逝，享年67歲。里昂史賓克斯和他的弟弟麥可史賓克斯(Michael Spinks)，是於1976年7月31日在加拿大魁北克蒙特利爾奧運會場勇奪金牌。里昂史賓克斯在178磅級別金牌大賽的第3回合結束前2分5秒，以右拳技術擊倒古巴 拳王索利亞 (Sixto Soria)稱王；麥可史賓克斯則是於165磅級別金牌大賽第3回合結束前1分54秒，也是使用右拳技術擊倒蘇聯拳王里斯基耶夫 (Rufat Riskiyev)奪金。

美國的拳擊國家代表隊，在1976年21屆夏季奧運會，面對古巴和東歐國家運動員嚴峻挑戰，收穫仍然豐富，共贏得7面獎牌，包括5面金牌，這是美國國奧隊72年以來的大豐收；當年隊員除了史賓克斯兄弟之外，還有112磅級別金牌得主藍道夫 (Leo Randolph)、178磅級別的銀牌得主泰特 (John Tate)和139磅級別的雷納德 (”Sugar “ Ray Charles Leonard)。藍道夫出身於著名的華盛頓州塔克馬拳擊俱樂部 (The Tacoma Boxing Club)；泰特在決賽第1回合就遭到古巴傳奇的重量級拳王史帝文森 (Teófilo Stevenson Lawrence)擊倒屈居第2；至於雷納德，則是擊敗古巴「擊倒拳王」阿達瑪 (Andrés Aldama)摘金。

這一屆的奧運會，造就了美國業餘拳擊競技在20世紀的頂峰時期，雖然在8年之後，美國拳擊隊又在1984年洛杉磯奧運會場奪得11面獎牌，包括9面金牌，然而蘇聯、古巴、東德和保加利亞等國家抵制不參賽，實質地影響了整個競賽形勢。

於是，在北卡羅萊納州出生，紐約市布魯克林長大，早在1952年芬蘭赫爾辛基奧運會奪金的彼德森 (Floyd Patterson)、史賓克斯兄弟、在肯塔基州路易斯維爾成長，18歲就在17屆義大利羅馬奧運會摘金的阿里 (當年名字是「克萊」Cassius Clay)，以及佛雷塞 (“Smokin” Joseph William Frazier)、弗里曼 (George Edward Foreman)，先後為美國業餘拳擊運動歷史創寫最具有代表性篇章。

佛雷塞是於1964日本東京奧運 會，為美國贏得拳擊項目唯一的1面金牌，他在成為職業拳手之後，於1971年3月8日，在紐約市曼哈坦麥迪臣廣場花園 (MSG) 的15回合「世紀大戰」 (Fight of the Century) 之中，開創首先在公開擂台上擊敗阿里的紀錄。弗里曼現年72歲，於1968年代表美國在墨西哥墨西哥城奧運會，於重量級別決賽的2回合擊敗立陶宛拳王切普利斯 (Jonas Čepulis)獲金。1995年6月28日，弗里曼時年46歲又169天，在擂台上成為全球年齡最長的重量級冠軍。

里昂史賓克斯於1977年1月15日轉戰職業擂台後，寫下26勝17敗3平手的成績，其中14次擊倒對手(KO)。1978年2月15日在拉斯維加斯希爾頓酒店 (Las Vegas Hilton)，當年24歲，體重197磅的史賓克斯，在絲毫不被看好的形勢之下，出戰36歲，體重達到224磅的阿里 (Muhammad Ali)，可是令人驚奇的是，經過15個回合比賽，史賓克斯竟然以裁判點數獲勝。

史賓克斯是歷年以來，唯一能從阿里手中，爭取到「重量級拳王」榮銜的傳奇人物。他少了4顆門牙的缺齒笑容 (gap-toothed grin)，始終反映他對於拳擊生涯的知足，以及對於美好生活的憧憬。他曾經6次在五光十色的拉斯維加斯出賽，而且個人事業的輝煌時刻，就停格在拉斯維加斯，難怪他從2011年起，就選擇在這處城市長居。