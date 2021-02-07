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場邊人語／超級主場 海盜新章

彭廣揚

天道酬勤，除舊布新。

坦帕灣海盜隊於2月7日晚間，在詹姆斯球場(Daymond James Stadium) 參戰第55屆美國職業美式足球超級盃，這是美國職業美式足球大聯盟 (NFL)，從1967年主辦年度總冠軍比賽以來，首次有主場和主隊出現。

過去54年以來，超級盃的場地，都是在和出賽雙方無關的第三方場地，海盜隊成為第1支破除「主場優勢詛咒」(Home Field Advantage Curse) 的球隊。大聯盟選擇超級盃的場地，主要考量場地所在城市氣候和接待條件，有「陽光州」之稱的佛羅里達州邁阿密，已經主辦過11屆超級盃大賽。

大聯盟早在2017年5月23日，就決議由坦帕灣市主辦本屆超級盃。

曾經有4支球隊，在主辦超級盃的當年晉級季後賽，但是在小組出線或者聯會爭冠階段卻功虧一簣，沒有能夠躋身最終爭冠行列，這些球隊包括邁阿密海豚隊，於1995年1月8日在客場以1分之差敗北聖地牙哥電光隊；1999年1月9日又是在客場，以3比38向丹佛野馬隊稱臣。還有休士頓德州佬隊於2017年1月14日在客場，以16：34輸給新英格蘭愛國者隊，以及明尼蘇達維京人隊於2018年1月21日在費城，以7：38慘敗於老鷹隊。

坐落在新澤西州，但是使用「紐約巨人隊」和「紐約噴射機隊」招牌的大都會人壽保險球場 (MetLife Stadium)，是43屆超級盃舉行場地，也是歷屆大賽的場館，是由2支球隊共用。西雅圖海鷹隊在這屆戶外，低溫的比賽，是以43：8懸殊比數戰勝丹佛野馬隊，首次勇奪年度總冠軍。

來自北加州的舊金山49人隊，以及主場在南加州的洛杉磯公羊隊，都嘗過「過門不入」的滋味。49人隊雖然於1985年1月20日，在舊金山灣區以38：16擊敗邁阿密海豚隊，贏得第19屆超級盃，然而比賽的場地卻不是在燭台球場 (Candlestick Park)，而是在史坦福大學戶外綜合球場 (Stanford Stadium)。

公羊隊則是於1980年1月20日，在第14屆超級盃於洛杉磯巴沙迪那舉行時，以19：31向匹茲堡鋼人隊稱臣，當年比賽場地不是在舉行過夏季奧運的洛杉磯紀念競技場 (Los Angeles Memorial Coliseum) ，而是在另一處名勝—玫瑰碗球場 (The Rose Bowl)。

一直流傳中的「超級盃魔咒」(The Super Bowl Hangover)，有3個說法，首先就是超級盃得主辦城市和主要參賽球隊，從來就不是一回事兒 (這屆例外)，其次是任何球隊在參加超級盃失利之後，來年很可能戰績不佳，甚至無法晉級季後比賽。當然還有一個不爭的事實就是，職業美式足球超級盃的得主，無法和職業冰球、棒球和籃球球隊相提並論，很難得出現衛冕局面，或者連續稱霸紀錄，只有新英格蘭愛國者隊是例外。 

果然超級主場，海盜主筆新章。

足球 洛杉磯 加州

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