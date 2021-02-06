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場邊人語／苦盡甘來 超級出彩

彭廣揚

●冬去春到，不經一番寒徹骨，怎知花朵撲面香。

第55屆NFL超級盃於2月7日（星期日）晚間6時30分起舉行，這是NFL在第101屆賽季進行的第269場賽事；本例行賽季於2020年9月10日揭幕，由坎薩斯城酋長隊出戰休士頓德州佬隊。不過NFL執行長古德爾（Roger Goodell）2月4日坦承，他無法預知新冠病毒疫情是否會持續到下個球季，也不曉得球員今後是不是還需要每天接受檢測，甚至強制接受注射疫苗，以及比賽場館有沒有可能全面開放，但是「我們學會了在非常艱難的情況作業，也找到了解決之道」。

超級盃自1967年1月15日舉行以來，直到2003年1月26日每年都在1月開打。本屆是11年以來第3次於2月7日舉行。2010年2月7日，第44屆超級盃在佛羅里邁阿密舉辦，紐奧良聖徒隊以31比17擊敗明尼亞波里斯小馬隊；2016年2月7日在北加州聖塔克拉進行，丹佛野馬隊在第50屆超級盃以24比10收拾卡羅萊納黑豹隊。

1995年1月29日，第29屆超級盃在佛羅里邁阿密舉辦，在7萬4107名現場球迷關注之下，舊金山四九人隊以49比26取勝聖地牙哥電光隊稱王，雙方還創下3項戰史紀錄：雙方每節比賽都有得分，其中四九人隊在前3節每節進帳14分；兩隊終場總共攻下75分，至今仍然是超級盃紀錄；而且四九人隊四分衛楊恩（Jon Steven Young）還演出空前的6次傳球達陣。

本屆超級盃是經驗之爭；坦帕灣海盜隊總教練阿瑞安斯（Bruce Arians）於比賽當天是68歲又127天，而酋長隊總教練瑞德（Andy Reid）則是62歲又325天，兩人年紀總和超過130歲，這種「老成」事實，在NFL年度總冠軍爭奪戰還是僅見。

此外，這場龍爭虎鬥雖然極有可能由RR（跑鋒和接球員）建功，但是本質上是一次四分衛（QB）的世代競爭。布雷迪（Tom Brady）和馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）都是經過考驗能夠扭轉乾坤的將才，布雷迪雖然年滿43歲又188天，今年3場季後賽有109次傳球、60次成功，累積推進860碼，有7次傳球達陣，3次遭到攔截和5次遭到擒殺。馬霍姆斯現年25歲又143天，今年參加2場季後賽，68次傳球有50次成功，累積推進580碼，有4次傳球達陣，沒有遭到攔截過，有1次遭到擒殺。

在全美上億觀眾矚目之下，本屆超級盃勝負取決於4個S，分別是相關球員在比賽現場，奔跑進攻和彈性防守的速度（Speed）、教練和四分衛始終冷靜處理球賽節奏的管理技巧（Skill）、團隊妥善把握機會處理突發情況（Situation），以及指揮對戰應用經驗一目了然出奇制勝（Surprise）。

球季苦盡甘來，超級大賽出彩。

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