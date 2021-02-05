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場邊人語／哈佛菁英 美足明星

彭廣揚

難得美式足球運動天地，不以力服人，而以智取人。

2021 NFL年度全明星表演賽以及第55屆超級盃，分別於1月31日（星期日）下午3時和2月7日（星期日）晚間6時30分以虛擬實境方式和在南佛羅里達坦帕灣的詹姆斯球場（Raymond James Stadium）實地分別舉行。

今年在球迷票選的88名全明星球員之中，有2人來自哈佛大學，這是NFL舉行全明星比賽70年以來，首次同一年度有兩名前哈佛校隊成員入選 ；他們是現年29歲、身高6呎1吋、效力舊金山四九人隊的全衛游茲切克（Kyle “Juice” Juszczyk），以及他的學弟，現年28歲、身高6呎3吋、效力西雅圖海鷹隊的近端鋒奧特（Tyler Ott）。

奧特來自奧克拉荷馬州第2大城土薩（Tulsa），是哈佛大學2014級畢業生，本科是經濟學，兼修環境科學和公共政策；他擅長長距離發球，並且同時擔當接應和阻擋責任，今年是第1次成為全明星。游茲切克來自俄亥俄州，是哈佛大學2013級畢業生，本科也是經濟學，擅於理財和投資。他是NFL收入最高的全衛，能夠及時接球和達陣得分。他於2016年首次入選美聯全明星，2017年和2018年連續當選國聯全明星，今年是他第5次由球迷、隊友和教練票選為全明星。

此外，在超級盃戰場上，哈佛大學2014級校友波瑞特（Cameron Brate）將代表坦帕灣海盜隊出戰坎薩斯城酋長隊，這是哈佛大學校友第6次參加超級盃大賽，也是連續第2年有哈佛大學出身的球員現身全球矚目的NFL年度總冠軍賽。

2020年2月2日第54屆超級盃在佛州邁阿密舉行時，游茲切克曾經代表舊金山四九人隊對抗酋長隊，並在第2節結束前5分鐘5秒接到四分衛蓋羅波洛（Jimmy Garoppolo）的15英尺傳球達陣，創下哈佛校友首次在超級盃得分紀錄；游茲切克這次得分讓對戰雙方在上半場以10：10平手。

哈佛大學校友近來在NFL聯盟中非常活躍，32支球隊就有8名校友，包括邁阿密海豚隊四分衛費茲傑羅（Ryan Fitzpatrick）、游茲切克、奧特、波瑞特、紐奧良聖徒隊中鋒伊斯頓（Nick Easton）、達拉斯牛仔隊內鋒瑞德蒙（Adam Redmond）、洛杉磯電光隊截鋒陶勒（Cole Toner）、田納西泰坦隊近端鋒弗克索（Anthony Firkser）。其中奧特、波瑞特、弗克索和伊斯頓都隨隊晉級季後賽。

1月24日在客場爭奪國聯冠軍時，游茲切克在下半場1分鐘6秒接獲四分衛布雷迪（Tom Brady）8碼短傳達陣，將比數拉開為28：10，成為終場以31：26凱旋的關鍵。

哈佛式的美式足球，球向智中求。

哈佛大學 NFL 足球

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