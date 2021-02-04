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場邊人語／一鼓作氣 魔術沒戲

彭廣揚

兩軍交戰，順勢可為，逆勢難衛。

多倫多暴龍隊2月2日在佛州奧蘭多客場和魔術隊過招，雙方戰績都是8勝，但是在4節比賽後，暴龍隊憑藉著26歲得分後衛范弗利特（Fred VanVleet）11次三分球、54分的個人收穫，以及團隊14次抄截成功，以123：108輕取對手。這是暴龍隊10天之內6場客場作戰的第1場勝仗。

范弗利特同時刷新暴龍隊球員單場得分紀錄；原來的個人單場52分紀錄，是2018年1月1日在多倫多主場對抗密爾瓦基公鹿隊時，後衛德羅展（DeMar DeRozan）和勞瑞（Kyle Lowry）聯袂攻下78分，德羅展包括延長賽階段全場29次出手17次破網，三分球9投5進，命中率達到55.6%，得到52分和5個籃板球8次助攻1次抄截，以及1次防守火鍋。

他也成為NBA首位單場得分超過50分且包括10顆以上三分球，以及投籃命中率（73.9%）和三分球命中率（78.6%）都超過7成的球員。

暴龍隊在這場比賽從頭領先至終場，主隊雖然先開紀錄，范弗利特在開賽後3分鐘12秒時，在組織後衛勞瑞助攻下，在距離籃圈26英尺處以三分球建功，比數是3比11。他第1節比賽打滿12分鐘，2次站上罰球線都得分，7次出手投籃5次入網，三分球6投5進，命中率達到83.3%，得到17分和1次助攻。這節比賽暴龍隊共有9人上陣6人得分，其中得分後衛包威爾（Norman Powell）拿到8分；范弗利特是兩隊得分之冠。

范弗利特在第2節得到11分，其中2次罰球和3次三分球遠射都是百發百中，在全場雙方20名輪番出場的球員之中得分最多，並且還有1個籃板球，1次抄截和2次防守火鍋。上半場結束時暴龍隊以64比60領先，范弗利特上場時間19分鐘41秒，是兩隊球員最多。

他在3節又打滿12分鐘得到18分，其中三次罰球彈無虛發，而且籃板球、助攻、抄截和防守火鍋都有表現。比賽進入到第4節，范弗利特手感雖然仍好，但是其間唯一的三分球出手卻沒有得分，僅靠著罰球和切入獲得8分。

范弗利特在本球季之前21場賽事中，累計得到429分，單場最多35分，場均得分20.4分，有4.3次籃板球，6.2次助攻，1.8次抄截和0.7次防守火鍋；三分球出手188次，77次得分。上個（2019-20）賽季三分球出手374次，146次得分，還有357次助攻和100次抄截成功。

NBA單場三分球命中紀錄是14次，由金州勇士隊的湯普森（Klay Thompson）於2018年10月29日創下；至於三分球連續得手157場次紀錄，則是由金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）於2014年11月13日到2016年11月3日之間締造。

暴龍一鼓作氣，魔術技窮沒戲。

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