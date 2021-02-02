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場邊人語／逆勢勇往 末節破網

彭廣揚

持續攻堅，終於超前。

人手不足、6場賽事被迫延期，加上連續4場吞敗的華盛頓巫師隊，1月31日在主場憑藉組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）終場前4秒從距離籃圈24英呎處投中的三分球逆轉劣勢，終場以149：146氣走布魯克林籃網隊。這是雙方在1個月之內第2次交鋒，巫師隊於1月3日在紐約市客場也是以123：122險勝。

籃網隊在這場比賽領先時間長達46分鐘48秒，由杜蘭特（Kevin Durant）的三分球首開紀錄，衛斯特布魯克摘下比賽第1個防守籃板球，他首節在場7分鐘41秒，得到11分和3個籃板球，其中三分球2投2中，為兩隊個人得分最多者，但是主隊一度落後18分。

衛斯特布魯克2020年12月2日才由休士頓火箭隊轉隊，他在月初出戰籃網隊時登場37分鐘58秒，得到24分、10次助攻、2次抄截和5個籃板球；而在31日的比賽之中，他在陣34分鐘36秒，獲得41分、8次助攻、2次抄截、10個籃板球和1次防守火鍋，是當晚的得分和籃板王。

衛斯特布魯克和隊友得分後衛畢爾（Bradley Beal）聯手在終場前8.1秒，靠衛斯特布魯克的三分球、畢爾的1次防守籃板球和2次罰球逆襲成功，讓對手眼睜睜地看著戰局由得勝轉為見負。

畢爾下半場上場19分鐘5秒，獲得26分、1次助攻和3個籃板球，他在第4節斬獲22分，2次三分球和4次罰球都是彈無虛發。衛斯特布魯克下半場上陣18分鐘37秒，也獲得22分，以及7次助攻和6個籃板球，他在第4節獲得15分。

畢爾最近38場出賽，只有1場沒有得到25分，並且連續38場比賽每場比賽至少獲得20分。畢爾在1月3日對抗籃網隊時有「兩雙」表現：得到27分和10個籃板球。衛斯特布魯克則是在加盟首役就展現「大三元」本領，得到21分、11個籃板球和15次助攻。他在本球季已有8次「兩雙」。

籃網隊的杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）和哈里斯（Joe Harris）全場分別獲得37、26、30分，但是在關鍵的第4節，三個人僅得到8、11、8分。

巫師隊的日籍大前鋒八村壘（Rui Hachimura）上陣28分鐘39秒，獲得9分、2次助攻和5個籃板球，這是他缺席3場後連續第2場參賽。至於替補陣容之中的組織後衛史密斯（Ish Smith）和生於德國的中鋒華格納（Moritz Wagner）全場各有亮點，分別得到13分和7次助攻，以及17分、5個籃板球和2次助攻。

巫師逆勢勇往，終場氣走破網。

紐約市 厄文 德國

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