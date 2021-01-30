場邊人語／明星表演 票選搶鮮

見縫插針，珍惜時分。

NBA 1月27日及時宣布，第70屆年度全明星表演賽陣容球迷票選活動，從美東時間1月28日正午12時開始，一直進行到2月16日深夜11時59分。上屆全明星表演賽於2020年2月16日在芝加哥舉行。

由於持續受到新冠病毒影響，聯盟早於2020年11月25日宣布，原來預定2月14日在印地安納亞波里斯進行的本屆賽事改期到2024年2月18日在溜馬隊主場舉辦。到目前為止，聯盟和球員工會一直都在探討，把握機會在3月間完成年度表演賽的可能性。如果檔期「窗口」的確存在，主辦單位到是願意考慮將賽事場地，選擇在喬治亞州亞特蘭大一所「史上向來主要服務非裔社區的大學」(Historically black colleges and universities) 的校園內。

NBA聯盟於2020年12月4日宣布，為了保持抗疫相關工作的彈性和機動力，將年度例行賽季賽程分為2個階段，前半部賽程由2020年12月22日進行到2021年3月4日，後半部擬議中的賽程則是由3月11日進行到5月16日。在已經公告的前半部賽程，至今共有23場比賽順延或者改期。

換句話說，邀請現役球員、合格大眾傳播媒體和廣大球迷參加全明星表演賽陣容票選是一回事兒，至於舉辨一場在預定時間和地點向全國直播的職籃對抗賽能否如願，還是個未知數。

全明星表演賽於1951年3月2日首次在波士頓 舉行。2017年10月3日，聯盟宣布全明星比賽賽制改變，由東、西區對抗比賽質變為兩個不分區域的混和戰隊較量。詹姆斯戰隊（Team James）在歷史性的芝加哥首役以157比155兩分差距險勝雅尼斯戰隊（Team Yannis）。

2020年2月15日，聯盟將全明星表演賽的最有價值球員獎項更名為「布萊恩紀念獎」（Kobe Bryant MVP Award）。

對於世界各地的職籃球迷而言，每年2月間舉行的全明星表演賽，是全面展示聯盟450名現役球員當中24位當紅的「星中之星」。

今年來自西區的先發五虎將，可能還是洛杉磯 湖人隊的詹姆斯（LeBron James）、丹佛金塊隊的約柯奇（Nikola Jokic）、洛杉磯快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）、波特蘭拓荒者隊的里拉德（Damian Lillard）和達拉斯獨行俠隊的唐西奇（Luka Dončić）。

來自東區的先發五虎將，入選名單應該不出布魯克林籃網隊的杜蘭特（Kevin Durant）、密爾瓦基公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、費城七六人隊的安比德（Joel Embiid）、華盛頓巫師隊的畢爾（Bradley Beal）和波士頓塞爾蒂克隊的布朗（Jaylen Brown）。

NBA的年度全明星表演賽，球迷難得握有話語權，期待心儀明星都到全。