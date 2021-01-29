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場邊人語／單槍剽悍 萬分遺憾

彭廣揚

個人創寫紀錄，可喜可敬，球隊竟失荊州，真煞風景。

多倫多暴龍隊於1月27日在佛州坦帕灣臨時主場迎戰密爾瓦基公鹿隊；最近10場比賽以來，公鹿隊、暴龍隊、波士頓塞爾蒂克隊和布魯克林籃網隊彼此戰績難分難解。暴龍隊組織後衛勞瑞（Kyle Terrell Lowry）在這場比賽第1節才進行51秒，就把握隊友范佛利特（Fred Van Vleet）的抄球，於距離籃圈25英呎處投進一記三分球，為主隊首開紀錄，並且成為暴龍隊史上第3位球員累積得分達「萬分稀奇」。

然而，就在勞瑞於主場創下紀錄當晚，大出鋒頭的卻是公鹿隊26歲的大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），他上陣37分鐘47秒，有24分和18個籃板球的「兩雙」表現，是公鹿隊終場以115比108告捷的關鍵。公鹿隊取得2連勝佳績，而且在最近10場比賽中有7次旗開得勝。

勞瑞在這場比賽上陣37分鐘24秒，得到 21分、6個籃板球和3次助攻，三分球投8中6。他是維拉諾瓦大學校友，於2012年7月11日加盟暴龍隊後，成為球隊的三分球（1431）、助攻（4035）和抄截（842）項目紀錄的保持者，並且6次當選全明星，以及9次登場參加主場開幕賽。他至今代表暴龍隊參加過570次例行比賽，累積得到1萬19分。

在暴龍隊的隊史紀錄之中，只有德羅展（DeMar DeRozan）和波許（Chris Bosh）的得分累積超過1萬分大關。6呎11吋的波許職司中鋒，已經退役。他是由暴龍隊於2003年6月26日年度選秀第1輪第4順位看中，曾經效力7個球季509場，總共得到過1萬275分。至於現年31歲的得分後衛德羅展是由暴龍隊在2009年6月25日選秀活動中，第1輪第9順位相中，曾經效力9個球季675場比賽，總共得到過1萬3296分。

在目前NBA的32支球隊現役球員之中，只有5隊6名球員有「萬分榮幸」。除了勞瑞之外，這些揚名立「萬」的球隊和球員分別為公鹿隊的「字母哥」安戴托昆波，已經出賽544場得到1萬1031分；2012年選秀「探花」27歲的華盛頓巫師隊得分後衛畢爾（Bradley Beal）至今出戰558場，獲得1萬1885分。此外，30歲的波特蘭拓荒者隊組織後衛里拉德（Damian Lillard），則是2012年6月28日在年度選秀第1輪第6順位相中，至今出戰631場，先發全勤，累計獲得1萬5346分。

金州勇士隊的黃金後場柯瑞（Stephen Curry II）和湯普森（Klay Thompson）累績得分也達到五位數；32歲的柯瑞職籃生涯12個球季全都在勇士隊度過，出賽717場，進帳1萬6918分。30歲的湯普森職籃生涯8個球季也全部效力勇士隊，出賽615場，已經得到1萬1995分。

暴龍單槍剽悍，萬分敗陣遺憾。

勇士 柯瑞 字母

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