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場邊人語／奧運泳隊 高手齊匯

彭廣揚

奧運會是否如期舉行，是熱門話題；國奧隊能否按時成軍，則是作業主題。

美國游泳協會在日本東京夏季奧運會開幕倒數177天的1月26日宣布，因為新冠病毒疫情嚴重，考慮到資格賽主辦城市內布拉斯加州奧瑪哈，以及承辦場地「三州天主教健康場館」（CHI Health Center）的抗疫、群聚規定，因此決議修訂國奧隊選拔辦法，在6月4日到20日之間，將參加淘汰比賽的候選人分為2個梯次（Wave I & Wave II）進行甄試。

游泳項目是美國隊在歷屆奧運會榮獲獎牌的亮點所在；美國男、女游泳運動員在每屆奧運會出賽，都是最受歡迎的影像直播畫面之一，雖然這些運動員之中，絕大多數都明白晉級機會渺茫，但是有機會見識場面和完成甄選流程，就有可能成為未來高手和吸引傳媒關注。

美國在巴西里約奧運的17天競技賽程中恰巧摘下第1面和最後1面金牌；共得到121面獎牌，其中是46面是金牌，銀牌和銅牌各有37面；61面獎牌得主是女性，是連續第6次高居夏季奧運會獎牌排行榜冠軍。美國國游泳隊共贏得33面獎牌，其中身高6呎4吋的「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）在里約奧運又榮獲5面金牌和1面銀牌。他自2000年澳大利亞雪梨奧運以來5度代表美國，個人累積獲得28面奧運獎牌，其中23面是金牌，成為現代奧林匹克競技史上獲獎最多的運動員（The most decorated Olympian of all time）。此外，菲爾普斯於2008中國北京奧運期間締造7項世界紀錄、8項美國紀錄和8項奧運會紀錄。

上屆奧運會共有32個男子和女子項目在游泳池內舉行；而今年夏季奧運會在日本東京舉行時，游泳池畔將增加男子800公尺自由式、女子1500公尺自由式，以及男女400公尺混和四式接力3個項目。

美國的游泳運動迷最難忘男子運動員史畢茲（Mark Spitz）和菲爾普斯兩代的貢獻。猶太裔的史畢茲於1950年2月10日生於北加州，曾是印第安納大學游泳隊隊長；他在1968墨西哥墨西哥城奧運獲得2面金牌、1面銀牌和1面銅牌，並且在1972年第17屆西德慕尼黑奧運個人榮獲7面金牌，創下單一運動員在單屆夏季奧運會單一項目摘金數量最多。

美國隊在4年前於奧運游泳池創寫的輝煌成績，為本屆的國奧隊設定指標，一些家喻戶曉的名字是否會再度喚起粉絲的記憶和期盼？譬如女子400公尺自由式運動員萊德琪（Katie Ledecky）剛刷新的3分56秒46的世界紀錄、男子100公尺仰式游泳選手墨菲（Ryan Murphy）以51分97秒第6度為美國在該項目稱王、女子100公尺蛙式游泳運動員金恩（Lilly King）締造的1分4秒93奧運紀錄、菲爾普斯在男子200公尺蝶式游泳，以1分53秒36險勝日本選手坂井聖人的1分53秒40、女子100公尺自由式游泳選手曼努爾（Simone Manuel）則是首位在夏季奧運女子游泳項目奪金的非裔美國人。

日本奧運美國泳隊，循序漸進高手齊匯。

奧運 游泳 美國

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