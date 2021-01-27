場邊人語／猶他男籃 外籍兵團

職籃天地，不是猛龍不過江；大學時期，負笈異域但求成將。

170年前，猶他大學在猶他州 鹽湖城創建；這所公立大學的男子籃球校隊別號是「奔跑的猶特人」(Runnin' Utes)，反映出猶特部落的美國 原居民、歷史和地理活動範圍，包括現今的科羅拉多州、猶他州、亞歷桑納州、新墨西哥州 和懷俄明州。然而到如今，猶他大學的男子籃球隊陣容卻出現「外籍兵團」奇景，本球季擁有來自加勒比海、中美、北歐、西非各地的球員。

該校總教練是蒙他拿州出生的克里斯寇維艾克（Larry Krystkowiak）。身高6呎9吋的他在大學畢業後，曾在1986年6月17日參加年度選秀，由芝加哥公牛隊在第2輪第4順位選中，同年10月31日加入聯賽直到1997年，在6支職籃球隊擔任過大前鋒，出賽420場。2018年6月21日入列波蘭裔美國人運動名人堂（The National Polish-American Sports Hall of Fame），肯定和表揚他分別身為球員和教練取得的成就。而他的同業前輩—杜克大學男籃隊總教練夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）早在1991年6月13日就已入列。

克里斯寇維艾克本季慶祝到任10周年，他於2011-11球季由密爾瓦基公鹿隊轉到鹽湖城執教，期間累積戰績有171次告捷，在最近7個球季之中有5次晉級季後賽，還在2015年3月27日，總決賽第4回合16強階段遭遇杜克大學。

猶他大學男籃隊目前屬於「太平洋6州12校」聯會（The Pac-12 Conference），自克里斯寇維艾克到職之後，每個球季至少都有15勝，其中還有5個球季有20場以上捷報。由於球隊競爭力強，該校主場在上個球季共吸引21萬6914人次捧場，最近3年以來，每次主場出賽至少有1萬2000名球迷購票入場。

該校男籃代表隊，也是聯會中唯一連續3年都有球員參加NBA年度選秀活動，且都在第1輪獲選。分別是2015年由多倫多暴龍隊選中的後衛懷特（Delon Wright）、2016年也由多倫多暴龍隊相中的奧地利中鋒普爾度（Jakob Poeltl），以及2017年布魯克林籃網隊挑中的前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）。

至於目前名列校隊16人名單中的6人外籍兵團，包括來自塞內加爾、身高6呎10吋的大二中鋒特洪（Lahat Thioune）、來自波多黎各的6呎1吋大四後衛普魯默（Alfonso Plummer）、來自哥斯達黎加的6呎3吋大一後衛馬丁尼茲（Ian Martinez）、來自瑞典的6呎5吋大一後衛拉森（Pelle Larsson）、來自牙買加的6呎6吋大二後衛凱利爾（Jordan Kellier），以及也來自塞內加爾的6呎8吋大二前鋒楊土倫（Mikael Jantunen）。

該校還有2名新鮮人正在等待加盟戰隊，分別是來自塞爾維亞的6呎6吋得分後衛斯坦范諾維奇（Lazar Stefanovic），以及來自荷蘭的6呎7吋前鋒陶森（Norbert Thelissen）。

猶他男籃，外籍揪團，果有可看。