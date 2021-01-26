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場邊人語／海盜酋長 佛州比槍

彭廣揚

在家做主，勝過外出作客。

第55屆NFL超級盃預訂2月7日晚間6時30分起，在南佛羅里達的坦帕灣詹姆斯球場(Raymond James Stadium)舉行，由國聯冠軍坦帕灣海盜隊對抗美聯冠軍坎薩斯城酋長隊。

超級盃自1967年1月15日在南加州洛杉磯舉行以來，一直有跟著陽光走的共識，只有2014年2月2日在新澤西州東路德福（East Rutherford）舉辦時，主辦單位片面期盼暖陽；前5屆超級盃大賽邁阿密主辦過3次，最近10年更曾於2010年2月7日和2020年2月2日成為主辦城市。邁阿密在主辦過第54屆超級盃之後，累積主辦過11次大賽，超越路易斯安那州紐奧良的10次，成為美式足球「最超級」的城市。

坦帕灣是則是於2001年1月28日和2009年2月1日兩度成為超級盃戰場，分別由洛杉磯突擊者隊以38比9輕取華盛頓紅人隊，以及紐約巨人隊以20：19險勝水牛城比爾隊。坦帕灣海盜隊於1月24日以31：26戰勝綠灣包裝工隊之後，締造超級盃55年來不可思議的新紀錄，成為NFL史上第1支在球隊主場選定成為超級盃大賽場地的當屆比賽恰巧也取得出賽資格。NFL早在2017年10月18日就宣布由坦帕灣是承辦第55屆美國超級盃。

除了海盜隊創下主隊在主場參戰超級盃的歷史新頁，43歲的布雷迪（Tom Brady）也將繼續更新他的人生專頁，這是他在屆滿40歲後第3次在超級盃登場，也是生涯第10次參加超級盃。在NFL戰史上，只有史坦福大學出身，代表丹佛野馬隊征戰16個球季的四分衛艾爾威（John Albert Elway）可堪比擬，他曾9次入選全明星，5次參加超級盃，2次榮獲年度總冠軍。

25歲的馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）在布雷迪成為新英格蘭愛國者隊主力四分衛並且首次贏得超級盃時，只有6歲。3年後「愛國者王朝」正式誕生。馬霍姆斯至今只參加過46場例行賽，38場告捷，他加盟球隊第1季，酋長隊就幸運地25年來首次在美聯封王，他的第2個球季，酋長隊進一步突破半個世紀的引頸期盼，捧回年度總冠軍；這個球季他再度率隊出征超級盃，衛冕榮銜和建立王朝的壓力不言而喻。

至今NFL所屬的32支球隊之中，有12支球隊一直和超級盃無緣，分別是田納西泰坦隊、聖地牙哥（洛杉磯）電光隊、明尼蘇達維京人隊、亞歷桑納紅雀隊、亞特蘭大隼鷹隊、水牛城比爾隊、底特律獅隊、傑克森維爾美洲虎隊、辛辛那提猛虎隊、克利夫蘭布朗隊、卡羅萊納黑豹隊、休士頓德州佬隊。

海盜和酋長，相約佛州比槍；布雷迪和馬霍姆斯，到底誰比誰強？

NFL 洛杉磯 新澤西州

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