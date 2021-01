場邊人語／男籃聚焦 奧運奪標

在奧運會男籃項目摘金,才能坐實霸業。

1月23日,美國 男子籃球國家隊 (The U.S. Olympic Men’ Basketball Team),在距離日本東京夏季奧運會開幕倒數計時180天時吹起集結號;至少有60名隸屬美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 的球員,接到美國籃球協會 (The USA Basketball)的邀請,有機會候選成為國家隊成員。

國際籃球協會 (FIBA) 預定於2月2日進行抽籤,決定東京奧運 會男子籃球12支球隊第1階段如何分組。本屆奧運會的男子籃球項目,有8支國家隊已經篤定參加有份,包括美國隊在內。剩下的4個名額,正在由24個國家隊爭奪之中。

美國籃球協會是在2016年6月27日,公布男籃出征巴西里約奧運會的12人名單,其中包括6名球員有參加過前屆奧運會或者世界盃 比賽。美國隊當 年在和塞爾維亞爭奪金牌時,以96:66明顯的得分差距獲勝,差一點就超越「夢幻隊」(The Dream Team)於1992年在西班牙巴塞隆納奧運會場,以117:85橫掃克羅地亞。

當年的美國隊。是由著名的杜克大學總教頭—K教練夏謝夫斯基 (Mike Krzyzewski) 督陣,他曾經連續3次帶領美國男籃國家隊在夏季奧運會稱王。

參加2016年夏季奧運會的12支男子籃球隊伍,分別來自澳大利亞、法國、中國、塞爾維亞、美國,委內瑞拉、阿根廷、巴西、克羅地亞、立陶宛、西班牙和奈及(尼日)利亞。

5年前美國國家隊的人選,如今大部分還在大聯盟聯賽中活躍。他們是小前鋒安東尼(Carmelo Anthony )、大前鋒巴恩斯(Harrison Barnes) 、小前鋒 巴特勒 (Jimmy Butler)、中鋒卡珍斯 (DeMarcus Cousins)、得分後衛德羅展(DeMar DeRozan)、大前鋒杜蘭特 (Kevin Durant)、大前鋒格林 (Draymond Green )、小前鋒喬治 (Paul George)、組織後衛厄文 (Kyrie Irving)、中鋒喬丹 (DeAndre Jordan Jr. ) 、組織後衛勞瑞 (Kyle Lowry)、 得分後衛湯普森 (Klay Thompson)。

目前在布魯克林籃網隊大前鋒的杜蘭特,也能勝任小前鋒和得分後衛位置,擁有在2010年世界盃冠軍和2012年夏季奧運會金牌雙料優勝資歷。然而來自今州勇士隊的湯普森,因為腿傷在療養中,失去再度候選國家隊的資格。

美國籃球協會在2020年2月10日,曾經公布候選男籃國家隊的44人名單,但是由於國際奧委會等單位於2020年3月24日,宣布東京奧運延期舉行,甄選美國男籃奧運代表隊作業於是暫停。不過,美國籃協始終牢記2019年9月11日,在世界盃(The FIBA Basketball World Cup 2019) 的決賽,因為前場調度捉襟見肘,竟然以79:89向法國稱臣的沉痛教訓。該屆比賽有32支球隊參加,西班牙榮獲冠軍,美國只有名列第7,排行還在捷克之後。

奧運在日本,美國籃協心中的大名單,如何篩選為精準特攻隊,時間終究是度量衡。