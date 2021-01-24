場邊人語／全壘打王 典型難忘

在生涯中，他一次又一次揮出完美全壘打；在生活中，他年復一年做出美好見證。

當代職業棒球打擊王漢克阿倫 (Henry Louis “Hank” Aaron)，1月22日在喬治亞州亞特蘭大 家中睡眠中過世，享壽86歲。重量級拳王阿里 (Muhammad Ali) 曾經說過，「阿倫是唯一的一位偶像人物，我崇拜他超過崇拜我自己」。

阿倫是在1954年4月13日，時年20歲時首次在大聯盟亮相，一直征戰到1976年10月3日退役，當時他已經是42歲，總共當選過25次全明星。1982年8月1日，他入列棒球名人堂 (The National Baseball Hall of Fame)。大聯盟並且從1999年起，設置和頒發「漢克阿倫獎」(The Hank Aaron Award)，表揚美國 聯會和國家聯會念度最佳打擊球員。

阿倫在阿拉巴馬州濱臨墨西哥灣的港口城市墨比爾 (Mobile) 生長；這個城市自從18世紀以來，先後由法國、西班牙、英國，南方邦聯和美利堅合眾國管控。從1880年以來，這處美國南方城市，孕育了5位棒球歷史名人，除了阿倫之外，還包括左投左打的野手麥可為 (Willie McCovey)、已故的投手佩奇 ( Satchel Paige)、15次當選全明星的游擊手史密斯 ( Ozzie Smith )，以及自芝加哥小熊隊效力16個球季的野手威廉斯( Billy Williams)。

阿倫是於1951年11月20日和球探史考特 (Ed Scott) 簽約，加入黑人職業棒球聯盟 (The Negro American League) 印第安那亞波里斯小丑隊 (Indianapolis Clowns)，次年的春季，他登場擔任游擊手，月薪200美元。1952年6月14日，波士頓勇士 隊(亞特蘭大勇士隊的前身)和小丑隊換約，阿倫因此成為美國職棒小聯盟威斯康辛歐克利爾熊隊 (The Eau Claire Bears) 的成員，他出賽過87次，打擊率為.336。

1954年4月13日在辛辛那提客場，阿倫穿著5號的球衣，首次代表勇士隊上陣，擔任左外野手和攻堅第5棒，但是他5次上陣打擊都是空手而回，還是成為勇士隊第1位非洲裔球員，也是最後1位由黑人職業棒球聯盟轉到大聯盟的球員。4月15日在主場，阿倫由聖路易紅雀隊先發右投手羅斯奇(Vic Raschi) 手中擊出二壘安打，從此開創他在大聯盟累積擊出3771支安打的紀錄。4月23日在聖路易客場，阿倫在第6局上1人出局的形勢下，又從羅斯奇手中擊出陽春全壘打，這支全壘打是阿倫生涯累積755次全壘打的肇始。9月5日，阿倫結束在大聯盟首個球季征戰，成績單是13支全壘打，69個打點，平均打擊率.280。

1962年6月12日、7月12日和8月14日，漢克阿倫和他的弟弟湯米阿倫 (Tommie Lee Aaron) 3次同場擊出全壘打，成為大聯盟第3對兄弟有如此表現。稍早另外兩對兄弟檔，分別是匹茲堡海盜隊的瓦那兄弟 (Paul and Lloyd Waner) 和舊金山巨人隊的阿盧兄弟 (Felipe and Matty Alou)。

1974年4月8日在主場，阿倫在5萬3775名現場觀眾見證之下，於第4局下在1人在壘沒人出局情況下，由洛杉磯道奇隊先發左投手唐寧 (Al Downing) 手中擊出生涯第715支左外野全壘打，超越梅茲 (Willie Howard Mays Jr.) 原來創寫的在國家聯會2063分得分紀錄，以及魯斯 (George Herman “Babe” Ruth) 一直保持的個人全壘打總數最多 (714)紀錄。

1974年11月4日，在勇士隊將阿倫交易到密爾瓦基釀酒人隊兩天後，時年40歲，右打的阿倫仍然穿著勇士隊的球衣，在日本東京後樂園球場 (Korakuen Stadium)，和時年34歲，代表讀賣新聞巨人隊，左打的一壘手王貞治 (Sadaharu Oh) 較量誰是「「全壘打王」。

阿倫的生平，不僅滿載美國職棒的歷史故事，更遍布近代美國南方運動員脫貧、解困和自強的奮鬥足跡。阿倫把握歷史的拐點，以寡言、低調、自持，替代控訴、囂張、誇張，依然關心社會和社區。他經歷過貧窮、飢餓、歧視、暴力、威脅、恐懼，然而對於美國南方家鄉，始終是魂牽夢縈。

他生前說「在球場，我不感到懼怕；天使環繞著我，上帝的手就搭在我的肩頭」。

曾經的全壘打王，喜樂典型令人難忘。