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場邊人語／紐約踢館 勇士落難

彭廣揚

●遠赴客場，目標在踢館；捍衛主場，目的在守關。

紐約尼克隊於1月21日在舊金山客場以119比104擊敗金州勇士隊，贏得近日連續第3勝，也是自1月15日以來，球隊3次走訪客場第2度凱旋而歸；至於勇士隊，則是在最近10場比賽中首次以15分差距敗北。雙方預定2月23日在紐約市再戰。

當天洛杉磯湖人隊也到密爾瓦基客場挑戰公鹿隊，終場以113比106告捷。對於美東球迷來說，紐約尼克隊的西行比起洛杉磯湖人隊的東來更具戲劇性意義，因為尼克隊目前只擁有「看板教練」錫柏杜（Tom Thibodeau），而不是鋒頭出盡的個別球星。錫柏杜重視紀律，歷年領軍作戰勝率為58.9%，在NBA現有總教練之中，排名僅次於勇士隊的柯爾（Steve Kerr）、聖安東尼奧馬刺隊的波波維奇（Gregg Popovich）和邁阿密熱火隊的史波史特拉（Erik Spoelstra）。

尼克隊和勇士隊60年來的交鋒，在NBA史頁中占有主要部分；雙方至今在例行賽季已接戰343次，勇士隊以181勝領先尼克隊。

1962年3月2日，當時效力於費城勇士隊的中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）在賓州賀喜（Hershey）巧克力城迎戰紐約尼克隊，張伯倫全場得到100分，締造NBA球員單場最高得分紀錄。張伯倫在4節比賽中先後攻進23、18、28和31分，終場勇士隊以169比147獲勝，也創下兩隊對陣得分最多紀錄。同年11月16日，張伯倫和改名後的舊金山勇士隊再戰尼克隊，張伯倫打完全場得到73分和14個籃板球，勇士隊以127比111又傳捷報。

來自牙買加的尼克隊前7呎中鋒尤恩（Patrick Ewing）也曾打出巔峰之作。在1989年11月29日客場出賽勇士隊上陣39分鐘，摘下24個籃板球和得到44分，協助尼克隊以129比111終場得勝。30年後的2019年12月11日，尼克隊在舊金山客場延長賽中，意外地以124比122險勝志在衛冕西區冠軍的勇士隊，並且終止本身連續10場苦吞敗果。

21日的夜戰，尼克隊動用10名球員上場，每個人都有得分，其中組織後衛裴頓（Elfrid Payton）上場37分鐘15秒，是先發5將作戰時間最久的；加拿大籍得分後衛巴瑞特（RJ Barrett）是2019年選秀探花，自2019年10月23日轉戰職籃之後一直在進步，全場上陣36分鐘45秒，得到28分和5次助攻。22歲的中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）得到18分、8個籃板球和2次防守火鍋。身高6呎8吋的26歲大前鋒藍道（Julius Randle）則有16分進帳，摘得17個籃板球和有9次助攻。

紐約尼克隊這次橫跨大陸西征，不僅刷足了自我存在感，還得到踢館成功的滿足感。

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