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場邊人語／白宮易主 美足受矚

彭廣揚

●白宮已經易主，從此告別一個人享受揮桿，翻頁到一群人同場協力攻守。

拜登（Joseph Robinette Biden Jr.）於1月20日宣誓就任美國總統；來自田納西州納許維爾范德堡大學的應屆畢業生富勒（Sarah Fuller），榮幸應邀在當晚慶祝活動中介紹美國歷史上首位女性副總統。富勒本人是女子英式足球隊主力門將，也是男子美式足球踢球員，她於2020年11月28日成為首位參加「東南14校」（SEC）聯盟和美國大學校際五大聯會（Power Five Conferences）美式足球例行聯賽的女性隊員，並且進一步於12月12日出戰田納西大學時締造得分紀錄，也是歷史人物。

川普（Donald J. Trump）在總統任內頒發過24次「總統自由獎章」（The Presidential Medal of Freedom），其中14位得獎人是單項運動員。就在1月7日舉行的非公開儀式中，他同時頒發獎章給3名男、女性高爾夫球運動員，分別是自瑞典出生的索倫斯坦（Annika Charlotta Sörenstam）、南非出生的普雷爾（Gary Player），以及已經辭世的澤哈瑞斯（Mildred Ella "Babe" Didrikson Zaharias）。

拜登和美式足球運動結緣，是在德拉瓦州就讀天主教威明頓教區（the Roman Catholic Diocese of Wilmington）的阿契密爾預校（Archmere Academy）時。他在這所1932年創建的學校課堂和運動場上，學習到憧憬、信心、友誼、平等、尊重、榮譽；當年從校園內一名不起眼的工讀少年，把握機會成為56人班級的班長，再成為校隊陣容中最搶眼的接球員。1959年球季，學校球隊因為一勝難求，主教練更換為沃許（John Walsh）；1960年球季，拜登是應屆畢業高中生，也是沃許最得意的子弟兵，他身穿30號球衣，在8場比賽中有10次接球達陣得分，累積得到60分，全州排行第3。也在這一年，沃許成為全州年度最佳教練。

已經離世的沃許，是拜登在德拉瓦大學的學長，在校時是美式足球和棒球運動員。然而他於2012年入列達拉瓦州運動名人堂，卻是由於他在40載的高中教練生涯之中，成功地多次帶領美式足球、排球、男子和女子游泳、女子壘球、男子徑賽項目代表隊奪標。他的身教對於拜登影響深遠；拜登不只一次憶述教練的叮囑「競技和生活一樣，要投注感情，也要保持尊嚴」，他強調沃許教練總是提醒「無論你多棒，勿忘你只是團隊的一份子」。

德拉瓦州還沒有大聯盟級別的職業運動隊伍進駐；拜登夫婦這些年來都是NFL費城老鷹隊、NHL費城飛人隊以及MLB費城費城人隊的球迷；2018年2月4日，老鷹隊在明尼亞波里斯以41比33擊敗新英格蘭愛國者隊，捧回超級盃時，拜登就在現場見證。MLB華盛頓國民隊已經邀請拜登總統，於4月1日在主場迎戰紐約大都會隊時擔任開球貴賓。因為自1910年第27任總統塔虎脱（William Howard Taft）以來，只要華盛頓哥倫比亞特區擁有職業棒球隊，現任總統都會應邀出席主場球季開幕儀式，並且投出第1球。在川普時期，這項傳統未能持續，但是他於2019年10月27日旁觀國民隊在主場對抗休士頓太空人隊，主隊在這場年度總冠軍爭奪賽第5戰以1比7敗北。

拜登 足球 費城

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