場邊人語／傷後復出 誰說算數

職業美式足球 運動員，本錢是運用自己體能，專業運動管理員本職則是保護每個人身體。

NFL季後賽 預定於1月24日舉行美聯和國聯冠軍爭奪賽，分別由坦帕灣海盜隊在客場對抗綠灣包裝工隊，以及坎薩斯城酋長隊在主場迎戰水牛城比爾隊。酋長隊已經連續5年晉級季後賽，並且肩負衛冕年度總冠軍重任，然而當家25歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）卻在1月17日出戰克里夫蘭布朗隊時，於第3節遭到對方防守球員威爾森（Lyndell "Mack" Wilson）擒抱倒地，頭部或者頸部受傷離場；稍後經過診斷為腦震盪。

馬霍姆斯究竟能否及時歸隊出賽水牛隊？這是本周賽程，以及本屆超級盃最大的懸念。

依照NFL最近10年每年不段更新的規則，判斷馬霍姆斯傷勢的嚴重程度、康復速度和後遺力度，不是依據他陳述本人的感覺，也不是參考總教練瑞德（Andy Reid）的公開談話，而是按照獨立的「頭部、頸部和脊椎專家委員會」（The NFL Head, Neck and Spine Committee）研發的「大聯盟比賽當天腦震盪診斷暨管理準則」（NFL Game Day Concussion Diagnosis and Management Protocol） 。這個委員會的組成成員包括球員工會顧問、專科執業醫生和相關科學家；每年修訂準則則是在提供最新醫學角度的共識，以便辨別、診斷、治療腦震盪。

現行的大聯盟腦震盪後歸隊準則（Return-To-Participation Protocol）規範球員在腦震盪確診後，必須經過5個步驟才可以恢復練習以及參加比賽。專業醫護人員必須以個案態度審慎地評估、判斷和觀察個別球員出現的症狀，並且參考個人的家庭歷史、歷年健康、過往病歷和未來隱憂。換句話說，針對個別球員在確診腦震盪之後，何時才可以再登場練習或者比賽，沒有固定的時間表可以依循，至少要得到球隊特約隊醫和大聯盟和球員公會認可的獨立神經內科醫生（Independent Neurological Consultant）放行。

馬霍姆斯在17日掛彩下場後，由35歲的隊友韓尼（Chad Steven Henne）替補，並且率隊以22比17勝出。韓尼是密西根大學校友，於2008年4月26日年度選秀時由邁阿密海豚隊於第2輪57順位選中。當年選秀另外3名四分衛排名都在韓尼之前，分別是來自波士頓學院的芮恩（Matt Ryan）、匹茲堡大學校友佛拉戈（Joe Flacco）和路易斯維爾大學校友布羅姆（Brian Brohm）。

韓尼於2018年3月16日由傑克森維爾美洲虎隊轉到酋長隊。韓尼在這個例行賽季只在1月3日曾一次先發上陣，總共出場3次；累積傳球38次，成功傳球28次，成功率達到73.7%，累積推進距離248碼，傳球達陣2次，傳球沒有遭到攔截，被擒殺2次。

馬霍姆斯則是無法取代的超級先發四分衛，職業生涯出賽46場，戰績38勝8敗，累積傳球1687次，成功傳球1114次，成功率達到66%，累積推進距離1萬4152碼，傳球達陣114次，傳球有24次遭到攔截，被擒殺67次。他有過6場季後比賽經驗，其中5次告捷。

馬霍姆斯此時頭部受傷，真讓球隊和球迷傷腦筋。