場邊人語／疫情擾序 賽程繼續

疫情 干擾，賽事不撓。

1月18日原定從中午到晚上NBA進行10場賽事；但是華盛頓巫師隊在主場迎戰克里夫蘭騎士隊的比賽受到疫情影響決定改期，其他9場比賽繼續舉行。

這是NBA自1986年以來，在馬丁路德金恩博士誕辰紀念日（Martin Luther King Jr. Day）定期舉行的相關特別紀念活動。1994年1月17日，紐約尼克隊中鋒尤恩（Patrick Ewing）在主場迎戰明尼蘇達灰狼隊時，獨得34分和11個籃板球。2020年1月20日，波特蘭拓荒者隊組織後衛里拉德（Damian Lillard）則是在主場出賽金州勇士 隊打到延長賽，個人得到生涯最高61分，並且成為NBA唯一單場至少投進10次三分球和得到60分的球員。

2020年3月11日在發現猶他爵士隊隊員新冠狀肺炎病毒確診而全面停賽後，不少人懷疑何時才能復賽，甚至討論嶄新的例行賽季是否必須等到2021年1月18日馬丁路德金恩博士誕辰紀念日才能揭幕？然而如今新球季已經交戰28天。

從2020年12月23日以來，新冠肺炎疫情深遠地影響大聯盟每支球隊，有些是直接涉及，還有間接受到波及，到1月18日為止，共有14場賽事被迫改期，其中1月13日到15日共有6場比賽改期；直接相關球隊包括華盛頓巫師隊、克里夫蘭騎士隊、休士頓火箭隊、奧克拉荷馬城雷霆隊、邁阿密熱火隊、紐奧良鵜鶘隊、芝加哥公牛隊、波士頓塞爾蒂克隊、猶他爵士隊、達拉斯獨行隊、奧蘭多魔術隊、鳳凰城太陽隊、底特律活塞隊、亞特蘭大老鷹隊、費城七六人隊、金州勇士隊、印第安納溜馬隊、明尼蘇達灰狼和曼斐斯灰熊隊。

由於第73屆全明星表演賽2月14日將不會在印第安納亞波里斯舉行，例行賽季的場數又減少到72場，18日的賽程重要性不言而喻。這些賽事包括奧蘭多魔術隊走訪紐約市 麥迪臣廣場花園，遭遇越戰越勇的尼克隊；明尼蘇達灰狼隊客場挑戰亞特蘭大老鷹隊，這兩支球隊目前都受到疫情直接影響調度吃緊；底特律活塞隊26歲小前鋒葛蘭特（Jerami Grant）將隨隊前往邁阿密挑戰熱火隊，他在16日出賽時獨得24分。波特蘭拓荒者隊最近6戰5勝，組織後衛里拉德將在主場捍衛聖安尼奧馬刺隊來訪；飽受疫情影響賽程的鳳凰城太陽隊最近一次出戰是在1月11日，18日到曼斐斯客場和灰熊隊對抗，是開季以來11場賽是第7次在客場出陣。

眾所矚目的布魯克林籃網隊將在主場迎戰密爾瓦基公鹿隊，這場群星會無疑是東區冠軍賽的預演。至於多倫多暴龍隊則是在佛州坦帕灣臨時主場接戰人手不足的達拉斯獨行俠隊和21歲的「大三元」後衛球星唐西奇（Luka Dončić）。休士頓火箭隊的芝加哥之行，主要是讓公牛隊和其他球隊見識一下現年28歲的後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）的身手。

志在衛冕年度總冠軍的洛杉磯湖人隊每次和金州勇士隊交鋒都是一場「加州南北戰爭」；雙方主將詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）對決皆是球迷看不膩的戲碼；球迷其實並不在意湖人隊目前戰績是11勝3敗，而勇士隊只有6勝6敗。

疫情雖然擾序，賽程還是繼續。