我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2393萬例 加州逼近300萬

傳川普將大赦減刑百人 1人要價200萬元

場邊人語／回家真好 綠灣捷報

彭廣揚

回家就是寶。

1月16日，威斯康辛州衛生廳宣布，當天有128人因為感染新冠狀肺炎病毒病逝，創寫單日死亡人數紀錄。然而就在晚間，7439名熱情的美式足球球迷，還是迫不及待地購買球票，和1027名球員家屬和特別來賓，一起在綠灣包裝工隊的主場，見證包裝工隊以32：18擊退洛杉磯公羊隊，並且預定於1月24日下午，繼續捍衛主場，爭取成為NFL國家聯會冠軍。

這場比賽，本來是由公羊隊24歲的四分衛葛夫（Jared Goff）和包裝工隊37歲的當家四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），進行新秀和老將之間的對決。公羊隊是聯盟最擅長防守的球隊，擁有現年29歲，7次當選全明星的防守截衛杜納德（Aaron Donald），而綠灣包裝工隊是全聯盟攻擊力最凶猛的球隊。在今年的例行賽季，包裝工隊出賽16次，只有3次單場得分不滿30分。

位在威斯康辛州綠灣的主場「藍波球場」（Lambeau Field），從1957年9月29日起，就是包裝工隊的比賽主場，區域社區的中心，以及職業美式足球的殿堂。羅傑斯在24歲那年，首次以替補四分衛身分走進藍波球場，2008年1月20日晚間，他身為費佛（Brett Favre）的替補，目睹紐約巨人隊在延時階段，以23：20贏得國家聯會冠軍。而且從此包裝工隊就沒有機會，再在這個場館參加國家聯會冠軍爭奪賽。

羅傑斯曾經4次帶領包裝工隊衝擊國家聯會冠軍榮銜。分別是2011年1月23日下午，包裝工隊在芝加哥客場，以21：14勝出；2015年1月18日下午在西雅圖，包裝工隊以22：28飲恨；2017年1月22日下午在亞特蘭大，遭到隼鷹隊以44：21狂掃，2020年1月19日晚間，包裝工隊以20：37向舊金山四九人隊稱臣。

羅傑斯身高6呎2吋，在NFL征戰16個球季，也是出彩的12號，9次當選全明星，生涯出賽197場，只有7次不是先發登場，戰績126勝63敗1和，累積傳球6587次，成功傳球4285次，成功率為65.1%，累積推進距離5萬1245碼，傳球達陣412次，遇到攔截89次，遭到擒殺468次。這些年來，他累積有20場季後賽經驗，只有1次不是先發，戰績11勝8敗，共累積傳球697次，成功傳球448次，成功率有64.3%，累積推進距離5323碼，傳球達陣42次。 

葛夫身高6呎4吋，是大聯盟2016年度選秀狀元，從加州大學轉戰職業天地後保持全勤紀錄，先發出賽69場例行比賽，戰績42勝27敗，累積傳球2421次，成功傳球1536次，成功率達到63.4%，累積推進距離1萬8171碼，傳球達陣571次，遭到攔截243次，被擒殺420次。他有6場季後賽經驗，共累積傳球197次，成功傳球113次，成功率達到57.4%，累積推進距離1300碼，傳球達陣4次。

銳劍和強盾，其實只是基本看點；熟悉的主場優勢，以及鼎沸的粉絲參與，才是千金不換的亮點。

足球 季後賽 威斯康辛州

上一則

林書豪棄中國高薪重返NBA 「渴望有所作為」

下一則

NBA／眾院2度罷免川普 波帥：幹得好

延伸閱讀

NFL／布里斯告別戰？ 聖徒不敵海盜

NFL／布里斯告別戰？ 聖徒不敵海盜
NFL／馬霍姆斯腦震盪 酋長替補四分衛守住勝利

NFL／馬霍姆斯腦震盪 酋長替補四分衛守住勝利
NFL／矛盾大戰…羅傑斯2傳1衝球達陣 包裝工刺穿公羊

NFL／矛盾大戰…羅傑斯2傳1衝球達陣 包裝工刺穿公羊
NFL／48達陣5抄截 羅傑斯史上第1

NFL／48達陣5抄截 羅傑斯史上第1

熱門新聞

哈登被交易至籃網。（路透）

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

2021-01-13 18:04
代言COACH的林書豪最新設計款，總算擺脫去年老阿公形象。(取材自Instagram)

NBA／林書豪又穿COACH 這次終於擺脫土味穿搭

2021-01-15 09:00
籃網宣布哈登加盟。（取材自臉書）

NBA／哈登到籃網續穿13號 逼得隊友改背號

2021-01-14 19:26
達比修有與妻子山本聖子的結婚典禮。（取材自山本聖子部落格）

MLB／身價2億的達比修有 再婚5年 婚紗照終於曝光

2021-01-13 08:00
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）

NBA／林書豪簽約G聯盟 勇士主帥讚：欽佩他拋下自尊

2021-01-13 19:34
林書豪正式加盟金州勇士的發展聯盟的聖塔克魯茲勇士隊，他感性發表了自己的加盟感想，並分享過去自己的信念。(取材自Instagram)

NBA／林書豪職涯回到原點：混小子學會不浪費生命

2021-01-14 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可