場邊人語／回家真好 綠灣捷報

回家就是寶。

1月16日，威斯康辛州 衛生廳宣布，當天有128人因為感染新冠狀肺炎病毒病逝，創寫單日死亡人數紀錄。然而就在晚間，7439名熱情的美式足球 球迷，還是迫不及待地購買球票，和1027名球員家屬和特別來賓，一起在綠灣包裝工隊的主場，見證包裝工隊以32：18擊退洛杉磯公羊隊，並且預定於1月24日下午，繼續捍衛主場，爭取成為NFL國家聯會冠軍。

這場比賽，本來是由公羊隊24歲的四分衛葛夫（Jared Goff）和包裝工隊37歲的當家四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），進行新秀和老將之間的對決。公羊隊是聯盟最擅長防守的球隊，擁有現年29歲，7次當選全明星的防守截衛杜納德（Aaron Donald），而綠灣包裝工隊是全聯盟攻擊力最凶猛的球隊。在今年的例行賽季，包裝工隊出賽16次，只有3次單場得分不滿30分。

位在威斯康辛州綠灣的主場「藍波球場」（Lambeau Field），從1957年9月29日起，就是包裝工隊的比賽主場，區域社區的中心，以及職業美式足球的殿堂。羅傑斯在24歲那年，首次以替補四分衛身分走進藍波球場，2008年1月20日晚間，他身為費佛（Brett Favre）的替補，目睹紐約巨人隊在延時階段，以23：20贏得國家聯會冠軍。而且從此包裝工隊就沒有機會，再在這個場館參加國家聯會冠軍爭奪賽。

羅傑斯曾經4次帶領包裝工隊衝擊國家聯會冠軍榮銜。分別是2011年1月23日下午，包裝工隊在芝加哥客場，以21：14勝出；2015年1月18日下午在西雅圖，包裝工隊以22：28飲恨；2017年1月22日下午在亞特蘭大，遭到隼鷹隊以44：21狂掃，2020年1月19日晚間，包裝工隊以20：37向舊金山四九人隊稱臣。

羅傑斯身高6呎2吋，在NFL征戰16個球季，也是出彩的12號，9次當選全明星，生涯出賽197場，只有7次不是先發登場，戰績126勝63敗1和，累積傳球6587次，成功傳球4285次，成功率為65.1%，累積推進距離5萬1245碼，傳球達陣412次，遇到攔截89次，遭到擒殺468次。這些年來，他累積有20場季後賽 經驗，只有1次不是先發，戰績11勝8敗，共累積傳球697次，成功傳球448次，成功率有64.3%，累積推進距離5323碼，傳球達陣42次。

葛夫身高6呎4吋，是大聯盟2016年度選秀狀元，從加州大學轉戰職業天地後保持全勤紀錄，先發出賽69場例行比賽，戰績42勝27敗，累積傳球2421次，成功傳球1536次，成功率達到63.4%，累積推進距離1萬8171碼，傳球達陣571次，遭到攔截243次，被擒殺420次。他有6場季後賽經驗，共累積傳球197次，成功傳球113次，成功率達到57.4%，累積推進距離1300碼，傳球達陣4次。

銳劍和強盾，其實只是基本看點；熟悉的主場優勢，以及鼎沸的粉絲參與，才是千金不換的亮點。