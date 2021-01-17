場邊人語／傳奇對決 滿載喝采

不看不知道，看過忘不掉。

坦帕灣海盜隊將於1月17日晚間，在路易斯安那州紐奧良對戰聖徒隊；這是一場注定名垂青史的季後賽 ，海盜隊的四分衛布雷迪（Tom Brady），現年43歲，14次入選NFL 全明星，是永遠的12號（TB12），6次捧回超級盃；紐奧良聖徒隊的四分衛布里斯（Drew Brees），背號9號，1月15日才歡慶42歲生日，13次入選NFL全明星，1次奪得年度總冠軍。

這場比賽本質上是NFL國家聯會南區小組冠軍爭奪賽。但是自從3月20日布雷迪由新英格蘭愛國者隊轉到海盜隊以來，聖徒隊早就有心理準備，遲早要在季後賽階段，面對這場大會戰。例行賽中，聖徒隊已2次擊敗海盜隊，分別是在9月13日以34：23告捷，及11月8日以38：3狂勝。

從1970年以來，NFL季後賽有71場，都是同樣小組球隊針鋒相對爭取出線；而在最近20年，共有10支球隊參加6次「小組大賽」，而且其中5支球隊，整個球季3次面對同樣對手都吃了敗仗；譬如紐約 巨人隊吃定費城老鷹隊（2000球季）、匹茲堡鋼人隊摧毀克里夫蘭布朗隊（2002年）、聖路易公羊隊淘汰西雅圖海鷹隊（2004球季）、匹茲堡鋼人隊擊垮巴爾爾迪摩烏鴉隊（2008球季）、達拉斯牛仔隊連勝費城老鷹隊（2009球季）和紐奧良聖徒隊戰勝卡羅萊納黑豹隊（2017球季）。

紐約巨人隊在2008年2月3日贏得42屆超級杯冠軍，關鍵就在於季後賽外卡階段擊敗海盜隊，及小組階段險勝達拉斯牛仔隊。因為在2007年的例行賽季，牛仔隊曾經以45：35和31：20，兩次取勝巨人隊。

布里斯和布雷迪都是傳統式依靠傳球策攻的四分衛，布里斯身高只有6呎，在大聯盟服役20個球季，其中在聖徒隊效力15個球季，生涯出賽287場，只有1次不是先發登場，戰績172勝114敗，累積傳球1萬551次，成功傳球7142次，成功率達到67.7%，累積推進距離8萬358碼，傳球達陣571次，遭到攔截243次，被擒殺420次。

布雷迪身高6呎4吋，在NFL征戰21個球季，其中只在海盜隊1個球季，生涯出賽301場，只有2次不是先發登場，戰績230勝69敗，累積傳球1萬598次，成功傳球6778次，成功率為64%，累積推進距離7萬9204碼，傳球達陣581次，遇到攔截191次，遭到擒殺521次。

布里斯在最近4次出賽對陣海盜隊，128次傳球96次都成功，累積推進811碼，10次傳球達陣得分，只有1次遭到攔截。他擅長觀察口袋防守形勢，避免對方擒殺（Sack）得逞。他期待率隊第2次躍登年度總冠軍寶座。聖徒隊對付布雷迪的策略，形式是圍堵（Contain），本質也是「狼群」擒殺四分衛。海盜隊已經13個球季和季後賽無緣，距離上一次贏得超級盃也有18個球季；布雷迪很珍惜這個率領球隊第2次衝擊年度總冠軍的機會。

球迷欣賞球賽，享受片段精采；沙場老將披掛上陣，動靜之間滿滿喝采。