場邊人語／更換指戰 告別擺爛

換人做做看，正是時候。

NFL 定1月16日和17日進行季後賽 第2回合8隊4場淘汰比賽，由洛杉磯公羊隊走訪綠灣包裝工隊，水牛城比爾隊在主場迎戰巴爾迪摩烏鴉隊，克里夫蘭布朗隊作客坎薩斯城酋長隊，以及紐澳良聖徒隊接戰坦帕灣海盜隊。

然而在1月14日，未能晉級季後賽的佛州傑克森維爾美洲虎隊和紐約噴射機隊，先後宣布完成新主帥的甄試作業：美洲虎隊禮聘56歲的梅爾（Urban Meyer）接任主帥；噴射機隊則敲定延請41歲的撒魯（Robert Saleh）出任總教練。

美洲虎隊本季戰績1勝15敗，是美聯戰績最差勁的球隊；而噴機隊本季戰績也只有2勝14敗，是美聯戰績倒數第2的球隊。這兩支球隊的延聘主帥的經過，締下嶄新篇章。

梅爾先後在4所大學擔任美式足球 校隊總教練共17個球季，有219場作戰經驗，獲勝187場，贏球率為85.4%。他曾經於兩度率領佛羅里達大學成為全國大學校際美式足球年度季後邀請賽冠軍（BCS Championship），並在2015年1月12日於德州達拉斯率領俄亥俄州立大學以42比20擊退奧勒岡大學，勇奪大學校際美式足球年度總冠軍（CFC）。

梅爾已經兩度從頂尖的大學美式足球總教練職位退休，如今卻願意再現江湖，首次執教職業球隊，成為美洲虎隊第7任主帥，他說明自己充滿願景的想法，是基於美洲虎隊粉絲忠誠、熱情，球隊擁有者給力和投入，再加上年度選秀形勢良好。球隊老闆巴基斯坦裔的可汗（Shahid Rafiq Khan） 非常關心球隊的競爭力，他盛讚梅爾是久經考驗的「領袖、穩拿、冠軍」（leader, winner and champion）。

NFL預定4月29日到5月1日舉行年度選秀，梅爾上任後的首要任務就是必須出盡全力鎖定來自克萊門森（Clemson）大學、現年21歲、身高6呎6吋、體重約100公斤的當家四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）。美洲虎隊的球迷都期待勞倫斯能夠順利加盟，發揮他擅長策攻、傳送、機動的本事，為美洲虎隊開創新天地。

撒魯來自密西根州黎巴嫩裔移民家庭，過去4年出任舊金山四九人隊防守總監（Defensive Coordinator），將球隊塑造成NFL防守成績第2的隊伍。他近日曾經接受美洲虎隊、底特律獅隊、洛杉磯電光隊面試，洽談接任主帥可能。

噴射機隊自1969年1月12日之後一直和超級盃無緣，由2010-11球季起甚至無法晉級季後賽。撒魯是噴射機隊第20任總教練，也是最近8年聘請的第4位主帥；他將成為聯盟第3位阿拉伯裔、第1位信奉伊斯蘭教的總教練；他的前輩是已故的芝加哥熊隊總教練吉布蘭（Abe Gibran），以及曾經擔任噴射機隊和費城老鷹隊總教練的柯泰特（Rich Kotite）。

薩魯到任後的當務之急，就是任命四九人隊的同事拉佛爾（Mike LaFleur）成為進攻總監，並且聯袂決定現有四分衛達諾德（Sam Darnold）的去留，以及年度選秀的重點。