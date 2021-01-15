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場邊人語／鬍哥再見 分手火箭

彭廣揚

13數字的迷信。

1月13日下午，31歲的哈登（James Harden）雖然出現在休士頓火箭隊練球場地，但是並沒有參加練習，而火箭隊新任總教練西拉斯（Stephen Silas）也拿定主意，在1月10日和12日連續在主場輸給洛杉磯湖人隊之後，不準備調派背號13的哈登在14日客場迎戰聖安東尼奧馬刺隊時出賽，而是靜待哈登相關的交易完成。

當天傍晚，布魯克林籃網隊和火箭隊、印第安那溜馬隊和克里夫蘭騎士隊完成4方會談，為得分後衛哈登轉向投奔籃網隊鋪墊最後一哩路。

關注NBA的球迷，這些日子一直期待哈登能夠在紐約市布魯克林，和32歲身高6呎10吋的杜蘭特（Kevin Durant）和28歲、身高6呎2吋的組織後衛厄文（Kyrie Irving）重逢和組建「三巨頭」。對於本季3勝6敗的火箭隊球迷來說，自2012年10月27日哈登由奧克拉荷馬隊雷霆隊成員轉身成為火箭隊看板球星，但卻連續8年在季後賽失利，連西區總冠軍榮銜都是可望不可及。

哈登於2009年10月28日入行，他這段時間的動向再次成為現階段「球員上位」（player empowerment）運動的註腳；「球員上位」運動的特色，是具有高知名度的職業籃球運動員，也就是慣稱為「看板球星」的少數，已經逐漸成為特定球隊、甚至整個聯盟的棘手癥結（The Gordian Knot），他們不再依循既有的遊戲規則談判、敘薪 、續約和承諾，而是因勢選擇、製造對於自己有利的時機和市場，或是主動要求安排交易到嚮往的球隊，或者乾脆揪齊同伴換窩搞定「超級組合」。

火箭隊必需經過「後哈登時期」；這也意味著球隊展現決心告別昔日的期待，面向明日的換代。身高6呎4吋的28歲歐拉迪波（Victor Oladipo）、身高6呎3吋的30歲組織後衛沃爾和身高6呎10吋的25歲中鋒伍德，應該還有足夠的時間和空間配合另外2名新戰友，以及未來6年至少4個第1輪選秀名額，貢獻球技協助團隊再現高潮。

一年之前的2020年1月13日，休士頓的職業運動天地才遭受另一次重創，MLB當天鄭重宣布調查結果，確認2019年11月12日傳言太空人隊涉嫌暗號作弊行為屬實，違反大聯盟公平競技規則，因此還明確地逐一說明相關懲處。 至於布魯克林籃網隊，因為哈登交易，在13日忍痛送別擅長助攻的26歲得分後衛勒佛特（Caris LeVert）到溜馬隊；22歲的中鋒艾倫（Jarrett Allen）和26歲的前鋒普林斯（Taurean Prince）則送到騎士隊。火箭隊從1月14日到2月17日之間，19場比賽中有14場是客場；籃網隊的替補陣容堅強，平均每場能夠攻下41分，在全聯盟排名第3。

哈登揮別休士頓，進駐紐約市，到底是句點？驚嘆號？還是問號？

紐約市 休士頓 布魯克林

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