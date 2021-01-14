場邊人語／白宮領獎 名帥不想

雖然當之無愧，可是時地不對。

美國第45屆總統川普 （Donald J. Trump）本來預定於1月14日在白宮 頒授「總統自由獎章」（The Presidential Medal of Freedom）給NFL 新英格蘭愛國者隊總教練比利契克（Bill Belichick），但是在1月6日川普部分支持者前往華盛頓哥倫比亞特區抗議選舉人團確認拜登（Joseph Robinette Biden Jr）當選，並且非法擅闖國會議場和議員辦公室釀成死傷結果後，比利契克深諳領袖之道，沒有多言肩負「愛國者」球隊主帥名義之重，只有斷然婉拒白宮受獎之行。

愛國者隊在比利契克領軍之下，17次晉級季後賽，9次爭奪超級盃，6次贏得年度總冠軍；最近一次是在2019年2月3日於喬治亞州亞特蘭大以13：3擊敗洛杉磯公羊隊，當時因「行程衝突」沒有受邀前往白宮。愛國者隊在川普總統任內曾於2017年4月19日應邀參訪白宮。

愛國者隊東主克瑞夫特（Robert Kenneth Kraft）、總教練比利契克、原四分衛布雷迪（Tom Brady）這些年來一直都和川普總統友好；然而布雷迪在2017年白宮之行缺席，理由是「個人家庭原因」。

68歲的比利契克2020年12月6日率領愛國者隊在洛杉磯嶄新的「社會金融球場」（SoFi Stadium）以45：0橫掃洛杉磯電光隊，成為NFL自1967年1月15日首屆超級盃舉行以來，第1位在例行賽季和季後賽於50處不同的場館出賽告捷的總教練。比利契克從1991年參加NFL以來，征戰過的許多球場都已經走入歷史，譬如從1960年4月12日到2014年8月14日之間使用的舊金山燭台球場（Candlestick Park），以及印地安納亞波里斯小馬隊作為主場24個球季的印地安納球場（Hoosier Dome）等。

比利契克的父親是海軍軍官學校教官，自幼培養他擁有國家、領袖、責任、榮譽的價值觀；他不只一次強調愛國者隊成功祕訣，就是上下一心眾志成城，雖然他已執掌兵符在例行賽季取得280勝136敗、季後賽季31勝12敗的成績，但都表示這是弟兄袍澤一起奮戰的結果。在NFL戰史上，只有芝加哥熊隊總教練哈拉斯（George "Papa Bear" Halas）和邁阿密海豚隊老教頭舒拉（Don Shula），曾經帶隊出賽總次數勝過比利契克。

愛國者隊在這個球季表現差強人意，但是比利契克卻在執教生涯臨近500場之時，難得地把握機會示範，在國家前提之下，個人如何展現判斷力、發揮領導力，毅然選擇肩負重任，堅持群體榮譽高於個人榮幸。

歷史因此會一直述說這個「愛國者」的故事。