場邊人語／疫情快傳 聯盟速斷

傳染病情雖然傳播快速，職籃天地仍然鎮定相處。

NBA 官方1月11日宣布，受到新冠病毒疫情影響，當晚預定由紐奧良鵜鶘隊造訪達拉斯獨行俠隊的賽事延期，而1月12日由波士頓 塞爾蒂克隊走訪芝加哥公牛隊的賽事也順延。前一天1月10日，邁阿密熱火隊才因出場人數未達大聯盟接戰標準，開賽前取消和波士頓塞爾蒂克隊交鋒的安排，改期再戰。

NBA例行賽季於2020年12月22日開賽，但是12月23日比賽開球前3小時，休士頓火箭隊由於受到防疫檢測和隔離規定影響，湊不足最低8人出場陣容，只有宣布延期舉行和奧克拉荷馬城雷霆隊的賽事。

NBA在開季之前就預期不再運用「隔離小區」的模式，讓球隊、球員、球迷會擁有比較大自主空間，為能做到「五毒不侵」，只有依靠不斷修訂相關管理細則，審慎地面對挑戰和提供可行、有效對策。

本例行賽季前半部分預定進行到2021年3月4日；後半部分由3月11日進行到5月16日，前半部分的賽程已經敲定，後半部分的賽程則仍然未決，主要的原因就在為前半部分應賽卻延期的賽事留出空間。

各地球迷目前還是關心何時可以就場觀賽，30支球隊最新因地制宜的實況是：

1. 亞特蘭大老鷹隊計畫於1月26日起局部開放主場，並且已開始出售2月24日前的球票。

2. 目前不開放主場的有：波士頓塞爾蒂克隊、布魯克林籃網隊、夏洛特黃蜂隊、芝加哥公牛隊、丹佛金塊隊、底特律活塞隊、洛杉磯 湖人隊、曼斐斯灰熊隊、密爾瓦基公鹿隊、紐約尼克隊、奧克荷馬城雷霆隊、鳳凰城太陽隊、波特蘭拓荒者隊、沙加緬度國王隊、聖安東尼馬刺隊和華盛頓巫師隊。

3. 克里夫蘭騎士隊從1月11日起開放主場1萬9432人容量的十分之一給季票球迷。

4. 達拉斯獨行俠隊有特別的主場迎賓安排。

5. 目前還沒有決定主場是否開放的則有：金州勇士隊、洛杉磯快艇隊、邁阿密熱火隊、明尼蘇達灰狼隊和費城七六人隊。

6. 休士頓火箭隊局部開放主場。

7. 印第安那溜馬隊從1月24日到3月4日之間，主場開放至少1000名，最多4500名購票球迷觀賽。

8. 紐奧良鵜鶘隊局部開放主場。

9. 奧蘭多魔術隊局部開放主場，容量不超過4000人。

10. 多倫多暴龍隊臨時主場在佛州坦帕灣，2月5日之前不開放主場。

11. 猶他爵士隊局部開放主場，容量不超過1500人。