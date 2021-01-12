場邊人語／布朗亮劍 鋼人脫線

進攻和防守其實同樣重要。

匹茲堡鋼人隊1月10日在主場遭遇克里夫蘭布朗隊，布朗隊首節就憑藉對方陣地失守、傳球達陣和持球衝鋒得到28分，創下NFL季後賽 首度有球隊能夠在客場開賽15分鐘之內就攻進28分的紀錄。

鋼人隊在例行賽季有2次和布朗隊交鋒經驗，2020年10月18日在主場以38：7大勝對手，2021年1月3日則在客場以22：24飲恨。鋼人隊在第3回交戰以37：48敗北；讓對手得到48分，是鋼人隊歷年例行賽事和季後賽僅見。

布朗隊這次在季後賽第1階段獲勝，是自1969年12月28日走訪德州達拉斯以38：14擊敗牛仔隊之後，又一次在季後賽於客場告捷。布朗隊成軍72個球季以來，從未晉級超級盃，至今季後賽累積戰績是17勝20敗；從2003球季之後都無緣季後賽，2017年例行球季戰績更是16場全軍覆沒。1995年1月1日在主場的季後賽第1階段以20：13打敗新英格蘭 愛國者隊，但是1個星期之後卻在客場以9：29敗於鋼人隊。

鋼人隊的48歲主帥湯姆林（Mike Tomlin）於2007年1月27日上任。至於38歲的當家四分衛羅斯利斯伯格（Ben Roethlisberger）則是鋼人隊於2004年4月24日在年度選秀中點選。湯姆林和羅斯利斯伯格聯手捍衛主場以來，這些年從未在主場敗給布朗隊，這次終於破功。

布朗隊上半場以35：10領先，第3節結束時只以35：23超前，可惜鋼人隊在關鍵時刻缺乏施展擒殺對方四分衛功夫，也沒有發揮傾巢而出逆轉得勝本領。

2020年12月13日，鋼人隊締造NFL連續70場比賽都有擒殺四分衛成功紀錄；1月3日，鋼人隊例行賽季累積成功擒殺對方四分衛56次，連續4個例行賽季每季都有至少50次成功擒殺表現。2020年12月27日在匹茲堡，鋼人隊上半場雖以7：21落後印地安納亞波里斯小馬隊，但是在第4節接連攻下14分，終場以28比24逆轉得勝。

羅斯利斯伯格在這場比賽其實表現搶眼，傳球68次47次成功，累積推進501碼，成功率為69.12%，4次傳球達陣和4次遭到攔截，但沒有遭到擒殺。他的傳球次數、傳球成功次數和累積推進距離只比布雷迪（Tom Bady）的紀錄略為遜色；布雷迪於2018年2月4日在52屆超級盃出戰費城老鷹隊時，傳球48次28次成功，累積推進505碼。

布朗亮劍，鋼人脫線，說明攻和守都不得偏。