場邊人語／七拼八湊 費城急就

規矩是硬性，應對有彈性，結果差強人意，效果倒是可議。

費城 76人隊於1月9日下午3時，在主場迎戰丹佛金塊隊之前，戰績是7勝2敗，以77.8%的獲勝率高居東區15支球隊第1名，然而由於球員小柯瑞（Seth Curry）確診新冠狀肺炎，再加上2名先發主將西蒙斯（Ben Simmons和安比德（Joel Embiid），分別因為膝部和背部不適掛了病號，導致76人隊連續折騰43小時，才在開賽前14個小時由紐約市 趕回主場，免不了在這場比賽以103：115嘗敗。

不過，替補的組織後衛麥克西（Tyrese Maxey卻在場43分鐘45秒，得到39分，再度刷新個人單場得分紀錄。麥克西在1月4日出戰夏洛特黃蜂隊時，創寫新秀單場11分紀錄，1月7日到紐約布魯克林籃網隊作客，刷新個人單場得到16分紀錄。

至於中鋒霍華德征戰NBA 17個球季，在這場比賽登場23分鐘35秒，得到11分和11個籃板球，生涯累積籃板球總數，超過原來效力休士頓火箭隊的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的1萬3748個，成為NBA歷年排行13的籃板王。

在76人隊的歷史上，新秀球季得分超群，只有組織後衛艾佛森（Allen Iverson）於1997年4月14日，在例行賽季倒數第4場比賽，主場對抗華盛頓子彈隊時，出擊45分鐘獨得40分可以媲美。艾佛森身高6呎，出身於喬治城大學，1996年6月26日參加NBA年度選秀，由費城76人隊點選為狀元，同年11月1日加入聯賽。

76人隊在這場比賽礙於NBA當前防疫期間規則，陣容必須「七拼八湊」，雖然賽前勉強提交出8人作戰名單，其實名單上的32歲大前鋒史考特 (Mike Scott)，由於左膝受傷根本無法出戰。主隊的7人戰隊，應急的先發陣容為35歲中鋒霍華德 (Dwight Howard)、33歲的小前鋒格林（Danny Green）、25歲的得分後衛馬戴耶斯（Dakota Mathias）、麥克西和21歲的得分後衛喬（Isaiah Joe）。

金塊隊15員到齊，5名先發球員正常發揮，全場領先43分鐘25秒，首開紀錄後在第1節以28：26領先，上半場結束時以58：51繼續超前，但是第4節開始時，雙方比分已經為93：72，金塊隊總教練於是換下主將休息。金塊隊的全隊球員都有出場，只有3人沒有得分建功，在陣時間最久的是賽爾比亞籍的中鋒約科奇（Nikola Jokić），有29分鐘2秒；大前鋒米爾賽普（Paul Millsap）雖然是先發上場，作戰時間只有21分鐘39秒。

76人隊的應戰安排，7人之中有3名先發球員在場超過41分鐘3秒，2名替換球員至少都上陣有24分鐘25秒，7人全部沒有空手而回，其中6人得分為雙位數。

麥克西和喬都是球隊新血；麥克西剛滿20歲，身高6呎3吋，出身於肯塔基大學，2020年11月18日參加NBA年度選秀，由76人隊在第1輪21順位點選，同年12月23日加入聯賽，1月9日的比賽，是他在76人隊首次先發上場。喬現年21歲，身高6呎5吋，出身於阿肯色大學，2020年11月參加NBA年度選秀，由76人隊在第2輪19順位挑選。

76人隊於1月11日晚間，預定在客場出戰亞特蘭大老鷹隊，且看麥克西是否續有作為。