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場邊人語／書豪再闖 理直氣壯

彭廣揚

●愛打籃球，真有如此多的折難嗎？

NBA例行賽季從10月22日揭幕以來至今，金州勇士隊戰績4勝4敗，和沙加緬度國王隊、聖安東尼奧馬刺隊、達拉斯獨行俠隊、波特蘭拓荒者隊和紐奧良鵜鶘隊等5支球隊不相上下；1月8日在主場遭遇6勝3敗的洛杉磯快艇隊。

在比賽之前，32歲的林書豪選擇再次經由勇士隊預備隊的途經轉進大聯盟。

自從1月1日大前鋒格林（Draymond Green）右腳傷癒歸隊以來，勇士隊的先發陣容又調整為組織後位柯瑞（Stephen Curry）、大前鋒格林、小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）、得分後衛烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和中鋒威斯曼（James Wiseman）。

這種先發安排形成3個懸念：25歲的烏布瑞是否能夠穩定地彌補復健中的湯普森（Klay Thompson）最近5個球季每場比賽3.1次三分球的得分缺口？其次是身高7呎的19歲威斯曼，雖是勇士隊近期難得一見的中鋒良材，8場比賽以來平均得到11.3分和6個籃板球、1.6次防守火鍋，然而勇士隊會因此捨棄小球強調「中流砥柱」的戰略嗎？柯瑞縱然在手傷復出之後，於1月4日在和拓荒者隊利拉德（Damian Lillard） 對決時飆出生涯單場最高的62分，8場比賽平均每場比賽上陣33.3分鐘，對於32歲的他，整個球季必須兼顧組織和得分責任，是不是「壓力山大」？

針對勇士隊開季就力爭上游，球迷樂見勇士隊在例行賽季72場比賽爭取45勝。柯瑞已經連續70場比賽每場至少有1次三分球得分；並且從2019年3月29日到2021年1月3日之間，連續80次罰球得分，是個人和球隊最佳紀錄。

勇士隊的遠憂和近慮，其實只有林書豪能夠提供最佳解答。林書豪是「林來瘋」現象的催生者和紀錄的保持人，在NBA和世界籃球殿堂已經名留青史。但是他始終背負著前所未見、無可奈何的刻板印象，需要不斷地證明和說明自己愛籃球、能賽球，才能夠陸續經歷發展聯盟階段的磨練，以及8支大聯盟球隊的考驗。

林書豪這些日子以來的爆紅、折騰、失落、掙扎、闖蕩、省思、奮鬥，恰巧和最近6年3次榮獲年度總冠軍、但在2019-20球季戰績滑落到15勝50敗的勇士隊有契合之處。因為勇士隊和林書豪都不需要證明什麼，但是都需要時間和空間生養和整備。

書豪再度出場打球，粉絲悅然如願所求。

勇士 林書豪 柯瑞

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