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場邊人語／季後開張 六場硬仗

彭廣揚

奪標路上，有進無退。

NFL季後賽第一回合外卡階段，定1月9日和10日連續兩天舉行「超級外卡周末」（Super Wild Card Weekend），分別由屬於美聯和國聯的12支球隊交鋒，至於坎薩斯城酋長隊和綠灣包裝工隊輪空。

這6場單淘汰性質的硬仗，都有各自看點。

1月9日美東時間下午1時5分開始，美聯排名第2的水牛城比爾隊將在主場迎戰「老七」印地安納亞波里斯小馬隊。

當天下午4時40分，國聯排行第3的西雅圖海鷹隊在主場迎戰排名第6的洛杉磯公羊隊。

當天第3場比賽於晚間8時15分，由國聯排名第4的華盛頓隊在主場迎戰排名第5的坦帕灣海盜隊。

1月10日美東時間下午1時5分，美聯排名第4的田納西泰坦隊在主場迎戰排行第5的巴爾迪摩烏鴉隊。

當天下午4時40分，國聯排名第2的紐奧良聖徒隊在主場迎戰排名行第7的芝加哥熊隊。

第3場比賽預定於晚間8時15分，由美聯排名第3的匹茲堡鋼人隊在主場迎戰排名第6的克里夫蘭布朗隊。

各隊四分衛仍舊是懸念所在；43歲的布雷迪（Tom Brady）轉至海盜隊，立即帶領球隊晉級季後賽。39歲的瑞佛斯（Philip Rivers）也率小馬隊創下11勝5敗例行賽季戰績；41歲的布里斯（Drew Brees）、38歲的羅斯利斯伯格（Ben Roethlisberger）、36歲的史密斯（Alex Smith）、32歲的坦奈希爾（Ryan Tannehill） 和威爾森（Russell Wilson），他們的作戰經驗和臨場反應將是球隊繼續前行的關鍵。

NFL季後賽共有14隊入圍，12支球隊在2日之內6場比賽較出高下。比爾隊的綜合實力是否被低估？公羊隊四分衛葛夫（Jared Goff）對上伍爾福特（John Wolford），前者保守、後者機動，誰會率隊過關？布雷迪近期又恢復長傳，華盛頓隊的防守會因此出現破口？泰坦隊和烏鴉隊都是「會跑」的球隊，究竟是坦奈希爾或傑克森（Lamar Jackson）更能適時發動地面作戰，或者及時逆轉得勝？芝加哥熊隊26歲四分衛杜比斯基（Mitchell Trubisky）在最近5場賽事中有4次單場率隊得到30分以上，這種攻擊力在面對聖徒隊時能否能夠正常發揮？鋼人隊在例賽取得11連勝佳績之後，卻暴露進攻弱點，就是無法肉搏衝鋒搶碼挺進，而只能依靠短傳推進。鋼人隊在例行賽季最後一戰，就是向布朗隊稱臣，這次冤家路窄，鋼人隊還讓路嗎？

季後賽 芝加哥 NFL

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