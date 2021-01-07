場邊人語／年度爭銜 接鋒出線

●傳得好，接得更巧。

阿拉巴馬大學大四接球員史密斯（DeVonta Smith）1月5日贏得「海斯曼紀念獎」（the Heisman Memorial Trophy），成為今年度美國 大學表現最傑出的美式足球 運動員­。

今年還有其他3名四分衛候選，分別是來自克萊門森（Clemson）大學的勞倫斯（Trevor Lawrence）­、阿拉巴馬大學的瓊斯（Mac Jones），以及代表佛羅里達大學的塔斯克（Kyle Trask）。阿拉巴馬大學本季連續12場捷報，於1月1日以31比14擊敗聖母大學，在107屆玫瑰盃（Rose Bowl）勝出，並且預定於1月11日在主場迎戰俄亥俄州立大學，爭奪美國大學美式足球年度總冠軍榮銜（The College Football Playoff National Championship）。

身高只有6呎1吋的史密斯體重不過175磅；他在獲獎後，從阿拉巴馬州東南部的小鎮家中勉勵全國各地的年輕美式足球運動員說，「雖然我不是體位最大，也並非體格最強，然而卻不停超越自己。」

「海斯曼紀念獎」是由位在紐約市 曼哈頓下城的「下城體育會」（Downtown Athletic Club）於1935年12月9日創設；首屆得獎人是芝加哥大學的三棲（徑賽、角力和美式足球）運動員貝萬格（Jay Berwanger）。當年的美式足球比賽並沒有嚴格區分進攻組和防守組，貝萬格雖然職司跑鋒，卻是開球、傳球、持球、高踢、射門、阻擋、擒抱、抄截、反攻樣樣精通。

這個獎項創設86年以來，候選人主要都是掌控球場進攻節奏的四分衛以及機智持球衝鋒陷陣的跑鋒；史密斯此次以接球員身分得獎，是30年以來頭一回；密西根大學大三球員霍華德（Desmond Howard）由跑鋒轉任接球員後，在1991年獲頒「海斯曼紀念獎」。歷年「海斯曼紀念獎」得主除了史密斯和貝萬格職司接球員之外，僅有另外2名接球員，分別是1972年和1987年代表林肯內布拉斯加大學的羅傑斯（Johnny Rodgers）和聖母大學的布朗（Tim Brown）。

阿拉巴馬大學的美式足球校隊是大學校際聯賽的常勝軍，本季攻擊力爆發，平均每場比賽得到48.2分，並且於2020年12月19日以52比46擊敗佛羅里達大學，勇奪「東南14校」聯會例行賽季冠軍。史密斯在這次戰役有15次接球成功，累積推進184碼，並且有2次達陣。這是阿拉巴馬大學最近7個球季第5次稱王，也是全隊第9度榮獲聯會冠軍。

史密斯是該校史上第3位榮獲「海斯曼紀念獎」的得主，他的學長跑鋒英格倫（Mark Ingram）和亨利（Derrick Henry）分別於2009年和2015年得獎。他們兩人目前都在NFL參賽，31歲的英格倫效力於巴爾迪摩烏鴉隊，27歲的亨利則是田納西泰坦隊成員。

史密斯在這個球季的表現遠遠超過過去3年，累計105次接應成功，累積推進1641碼，並且有20次接球達陣和1次持球達陣。從大一到大三總共有118次接應成功，累積推進2109碼，還有23次接球達陣，沒有持球達陣。

年度爭銜，接鋒出線，真不容易。