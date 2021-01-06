場邊人語／兄弟皆強 揚名他鄉

飄洋過海，當時年少的他鄉，如今成為回憶的故鄉。

洛杉磯湖人 隊接連於1月3日和1月5日造訪田納西州 密西西比河畔的曼斐斯；7呎1吋當家中鋒小加索（Marc Gasol）在2019年2月5日結束代表曼斐斯灰熊隊近2年之後，再度走進「聯邦快遞球場」（FedEx Forum）；只不過這次他是作客，而且身分還是衛冕年度總冠軍的球隊先發主力。

小加索和他的哥哥大加索（Pau Gasol）兩人都效力西班牙國家隊，並且都與曼斐斯灰熊隊有緣；他們也都在投效洛杉磯湖人隊後得到令人欣羨的年度總冠軍戒指。

大加索現年40歲，2001年6月27日參加大聯盟年度選秀時由亞特蘭大老鷹隊在第1輪第3順位挑中，並且立即交易到加拿大溫哥華灰熊隊；9月6日他和曼斐斯灰熊隊簽訂3年878萬元的合約，接著於11月1日投入聯賽。NBA於1994年4月27日同意，在加拿大西部卑詩省創組的灰熊隊成為大聯盟第29支球隊，該隊於2001年3月26日申請遷址曼斐斯，7月3日提案獲准，成為進駐田納西州人口次多城市的首支運動隊伍。

當時，小加索還在曼斐斯的洛桑國際學校（Lausanne Collegiate School）就讀。

大加索於2008年2月1日從曼斐斯灰熊隊交易加入洛杉磯湖人隊；小加索則是於2007年6月28日由洛杉磯湖人隊在年度選秀第2輪18順位看上，並且再於次年1月2日由湖人隊交易到曼斐斯灰熊隊。

大加索在大聯盟征戰1226場，6次當選全明星，曾於2008-09球季和2009-10球季，和布萊恩（Kobe Bryant）搭檔連續2次榮獲年度總冠軍。他先後代表過灰熊隊、湖人隊、聖安東尼奧馬刺隊、芝加哥公牛隊和密爾瓦基公鹿隊；2019年7月24日雖然和波特蘭拓荒者隊簽下為期1年256萬元短約，可惜11月20日就廢約。大加索的NBA生涯場均上陣33.4分鐘，得到17分9.2個籃板球，有3.2次助攻0.5次抄截，以及1.6次防守火鍋，罰球命中率為75.3%，投籃命中率為50.7%，三分球命中率為36.8%。

小加索也已在大聯盟征戰846場，3次當選全明星，於2019年2月7日由灰熊隊交易到多倫多暴龍隊，同年6月13日和雷納德（Kawhi Leonard）並肩作戰，代表暴龍隊擊敗金州勇士隊，榮獲年度總冠軍。2020年11月24日，洛杉磯湖人隊和他簽定為期2年526萬元的合約，同年10月11日，他和詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）聯袂捧回隊史第17座冠軍杯。

小加索目前的聯盟紀錄是場均上陣32.9分鐘，得到14.5分7.6個籃板球，有3.4次助攻0.9次抄截，以及1.4次防守火鍋。罰球命中率為77.7%，投籃命中率為48.2%，三分球命中率為35.4%。

從西班牙巴塞隆納家鄉，到田納西州曼斐斯的他鄉，加索兄弟的憶往行囊滿箱。