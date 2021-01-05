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1張圖看疫情：全美逾2082萬確診 洛杉磯郡逼近83萬

變種狂襲！英全境封鎖3.0 強生防疫「急轉彎」

場邊人語／疫情現況 日本重創

彭廣揚

戰鼓頻催，來日可追？

1月4日，距離日本東京夏季奧運會揭幕還有整整200天；但是3個基本懸念還是依然存在：盛會能夠如期在7月23日到8月8日舉行？還有沒有新的更好替代方案？以及新冠疫情會不會持續蔓延完全失控？

日本東京都目前新冠肺炎新增確診病例連續3天都超過800宗，重症患者留醫人數也創新高紀錄。東京都至今至少確診病例超過6萬2600例。日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）因此改變想法，願意考慮第2次發布「緊急事態宣言」（State of Emergency），在避免封城前提下，全面有效地加強首都圈（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）抗疫工作。日本前任首相安倍晉三（Shinzo Abe），曾於4月7日頒布「緊急事態宣言」，明確地針對首都地區命令「居家避疫」；東京都和附近的6個縣聚居日本全國44%的人口。

曾經代表日本連續參加3屆夏奧和4屆冬奧的橋本聖子（Seiko Hashimoto）在2020年9月8日表示，日本將必須「不惜成本」確保第32屆夏季奧運會在2021年夏季舉行。東京在57年之前，在二戰結束不到20年就領先亞洲各國成功地主辦夏季奧運會。

安倍晉三在職期間，東京奧運會的籌備工作一直是以「盡善盡美」（Complete Games）為原則，但是這些日子以來客觀形勢不停地改變，安倍晉三於2020年3月24日的電話會議中指出，史無前例和不可確定（unprecedented and unpredictable）的疫情擴散正在惡化中，因此宣布同意奧運會延期舉辦；8月28日，65歲的安倍晉三突然以個人健康理由宣布辭職，因此失去親自領導日本再度主辦奧林匹克競技大會的機會；9月14日，71歲的菅義偉當選執政的自民黨總裁，並於16日接任日本首相。

菅義偉上任後，在首次發表新年文告中就重申延期的東京奧運仍將會是「全球團結的象徵」（Symbol of global solidarity），他向日本國民承諾保障生活和生命安全和福祉，並且把精力全擺在有效抗疫和振興經濟方面。然而他對當前籌辦奧運會的態度已經調整為「審慎前行」，一方面尋求忠實面對空前的「國家危機」（unprecedented national crisis），同時按照計畫做好維護43處場館、選手村，國際廣播中心和新聞中心的相關工作，以及集思安排來自全球的運動員，無論在疫苗供應和成效如何的情況之下仍可在競技場上較量。

此刻日本民眾和政府都不敢輕視疫情的蔓延程度、擴散速度和威脅力度；承辦夏季奧運會是國家對人類歷史莊嚴的承諾，日本其實是沒有獨行的條件和機會。

東京奧運 日本 疫情

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