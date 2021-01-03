場邊人語／冰場高人 易地勝任

資歷，是生活的軌跡，更是生涯的淬鍊。

北美冰球大聯盟（NHL）身材最高，年齡最長的球員查拉（Zdeno Chára），於2020年12年30日以自由球員身分，和華盛頓首都隊簽訂為期只有1年79萬5000元的短約。他是於1996年6月22日參加大聯盟年度選秀活動，在第3輪56順位才由紐約 城島人隊選中，同年9月10日簽下首份職業合同，為期1年價值63萬2500元；2001年6月2日，長島 人隊將他交易到加拿大渥太華參議員隊，2006年7月2日，恢復自由身的查拉，和波士頓棕熊隊簽訂為期5年總值3750萬元的長約，並且從10月3日起，出任棕熊隊第18任隊長至今。

在查拉出任隊長的14個球季，棕熊隊於2010-11球季榮獲史坦利盃，2次衝擊年度總冠軍失利，3次沒有晉級季後賽 。他個人7次當選全明星，1次獲得大聯盟年度領袖獎（Mark Messier Leadership Award），以及1次年度最佳全能防守球員獎（The James Norris Memorial Trophy）。

查拉是「70後」，今年3月18日就要慶祝44歲生日，由於身高超過2公尺(6呎9吋)，又是左手持棍，職司防守要職，著實是冰上曲棍球場地中的「冰山」，有「大Z」別號。查拉出生於斯洛伐克，該地區目前則歸屬於捷克共和國。62年以來，共有76名冰球運動員，從斯洛伐克遠赴北美地區參加大聯盟級別的職業冰球聯賽，他們大部分都是防守球員和前鋒。

捷克的男子冰球運動員，於第18屆冬季奧運會自日本長野舉行時技驚四座，擊退俄羅斯和芬蘭榮獲金牌；當年是北美冰球大聯盟所屬職業球員，首次獲准以個別國家隊員名義參賽。捷克的國寶賈格（Jaromír Jágr）因此也在陣容中。

賈格是查拉的前輩，在1990年6月16日參加大聯盟年度選秀活動，在第1輪第5順位就由匹茲堡企鵝隊選中；在大聯盟一直從1990-91球季征戰到2017-18球季，也就是由18歲，身為全聯盟最年輕的新秀，一直拚鬥到45歲時，成為大聯盟最年長的射手。賈格擅長翼鋒，在大聯盟累積出賽1733場，得到過766分和1155次助攻，24個球季之中平均每場在場時間為20分鐘19秒；還創寫15次單場演出「帽子戲法」（Hat tricks），也就是在一場比賽之中連續得到3分。

查拉從20歲入行，在大聯盟征戰過1553場，得到205分和451次助攻，平均每場在場時間為24分10秒；最近14個球季效力於棕熊隊以來，總共出賽過1023場，得到148分和333次助攻，平均每場在場時間有24分鐘33秒；但是在剛結束的2019-20球季，查拉出賽68場，卻只得到5分和9次助攻，雖然平均每場在場時間仍有21分鐘1秒，可是自從1999-20007球季以來最低點。

查拉這次被轉隊，是在確認棕熊隊致力培育新秀後，立即和首都隊簽約，但是賓主都理解「此其時也」，因此雙方沒有怨懟，只有感謝和祝福。查拉事後說明，自己仍有求勝的心和拚搏的力，也做好了積極參與但是球隊不保證出場時間的心理準備，將全力襄助首都隊邁向再度奪標之路。

再見冰場高人，祝福易地勝任。