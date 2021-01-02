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場邊人語／馬刺新猷 紅襪也有

彭廣揚

新年，氣象更新。

1977年在南達科他州出生、雙魚座和具俄羅斯血統的哈蒙，從此由NBA第一位全職女性助理教練身分，進一步創下歷史，成為NBA、MLB、MLS和NFL首位在例行賽季率隊登場的女性總教練。

美加地區職業運動隊伍的總教練平均年齡在50歲左右；NFL新英格蘭愛國者隊總教練比利契克（Bill Belichick）是長青樹，現年已68歲，先後帶領克里夫蘭布朗隊和愛國者隊共征戰26個球季。波波維奇則是NBA各支球隊總教練之中最年長者，1月28日就要歡慶72歲生日。他的職業教練生涯，自從在2支球隊先後擔任6年的助理教練開始；自1996-97球季起連續25個球季出賽，共奪得5次年度總冠軍。

這些年來，波波維奇調教過的子弟兵，包括剛入列名人堂，來自美屬維京群島的中鋒鄧肯（Tim Duncan）、紐西蘭籍中鋒貝茲（Aron Baynes）、比利時出生的組織後衛帕克（Tony Parker）、現役洛杉磯快艇隊的小前鋒雷納德（Kawhi Leonard）以及得分後衛格林（Danny Green）和吉諾布里（Manu Ginóbili）等。

波波維奇的帶兵之道和他曾經就讀的空軍官校背景有關，強調服從、紀律、努力、組織、榮譽。雖然目前NBA不少球隊嚮往或者醉心於著重「青年發展」（Youth Development），然而經驗獨到的波波維奇，並沒有因此影響他對於所有球員的判斷、培養、遠見、溝通和交流。

哈蒙眼前的考驗，主要在於如何照顧老小，落實引導和調派身高6呎11吋的35歲大前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、31歲的得分後衛德羅展（DeMar DeRozan）和24歲的組織後位墨瑞（Dejounte Murray）。

MLB波士頓紅襪隊在61年前的1959年7月21日，才由在奧克拉荷馬州出生的二壘手格林（Elijah "Pumpsie" Green）突破膚色藩籬穿上紅襪隊球衣出戰；當時其他的球隊，都已經先後接納非裔球員加盟。見證歷史的格林於2019年7月17日辭世。

紅襪隊目前正在考慮聘請女子壘球球員出身的史密斯（Bianca Smith）出任旗下小聯盟球隊主教練。這個近期內公開的決定將具有歷史性意義；史密斯將成為首位非裔女性應聘出任MLB相關職棒組織的主教練。

紅襪隊2020年12月9日才宣布，邀請4支小聯盟的球隊依照修訂的培育球員架構加入紅襪隊的大家庭。

職籃新猷，職棒也有。

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