場邊人語／無須究往 但懷盼望

昨夜的送舊迎新,紐約時報 廣場往年戶外萬人空巷歡慶場面已經不再,取而代之的是,不少的「地球村」屬民,跼蹐縮縮在每個角落平撫忐忑的心。

揮之不去、愈演愈烈的新冠肺炎病毒傳染疫情 ,改變了人類生活方式和內容;全球的運動天地,從當初驚覺形勢嚴峻毅然封館,一時之間成為茫然束手無策被動受制,再演發成運用資本營運管理理念,在風雨中展開篩檢防控抗疫相關行動,借助易地、延後、改期、復賽、空場等手段,拚力完成補賽、資格賽、例行賽季、季後賽、年度總冠軍爭奪賽。

來自NBA、MLB、NHL的93個球隊和至少1650名球員,同心協力通過一波又一波挑戰,終於落實「每年一定要誕生年度總冠軍」的目標;而在2021年1月3日,NFL也盼望順利完成17周256場例行比賽。

9個月以來,美國和全球運動天地出現5個反映現實的常用字彙,分別是「隔離小區」(The Bubble)、首席醫護長(Chief Medical Officer)、自主隔離(Self Quarantine)、公共衛生和安全工作守則(Health and Safety Protocols)和合法選擇不參加比賽(Opt-outs)。

NBA和NHL已經分別成功地在佛州奧蘭多以及加拿大多倫多和艾德蒙頓構建完成「隔離小區」;各職業球隊本來就聘僱有專業醫護人員,預防和處理常見運動傷害,然而此時增設「首席醫護長」職位,用意則在確保由傳染病專家引導落實特別的防疫 工作。自主隔離是公共衛生和安全工作守則的選項;守則的目的在於明白闡明防疫工作沒有灰色地帶,尤其需要所有人自愛、自重和自律。至於職業球員因為特殊健康或者家庭原因,可以在指定日期之前,合法通知不參加比賽,並且經過球隊審批決定,仍然發放工資與否。

一場疫情,全球無處豁免,球隊、球員、球場、球迷,於是恍然大悟一切並不是必然的常態,「我們看球去」(Take Me Out To The Ball Game)不僅是響亮口號,更是殷切盼望和無價享受。 至於廣告告贊助商和電視直播頻道,也體會出比賽現場接地氣的關鍵就在於穿梭往來、聲音嘈雜的人氣,因為即使是零觀眾的現場直播,也勝過往日比賽精彩畫面重播。自從「大聯盟」(Major League))一詞在1921年出現後,美加職業運動天地一直都推崇「大」—大場面、大規模、大卡司;然而在恰巧一個世紀以後,「小」字竟然當頭,講究小節和小心。

辭歲迎曦,無須究往,但懷盼望。