場邊人語／大咖喘氣 小哥頂替

大咖場下需要喘口氣，小哥於是上場樂接替。

匹茲堡鋼人隊12月29日宣布，由於球隊已經確定取得參加季後賽 資格，當家四分衛羅斯利斯伯格（Ben Roethlisberger）將不在NFL 第101屆例行賽季最後賽事登場，而是由魯道夫（Mason Rudolph）替補上陣。

25歲的魯道夫身高6呎5吋，來自奧克拉荷馬州 立大學。他在2018年度選秀第3輪76順位才為鋼人隊挑中。2019年球季戰績5勝3敗，10次登場8次先發，283次傳球176次成功，成功率為62.6%，累積傳球距離為1765碼，共有13次傳球達陣、15次遭到擒抱倒地和9次傳球被攔截。

他今年球季主客場共出場救援4次，幫助球隊戰勝克里夫蘭布朗隊、達拉斯牛仔隊、辛辛那提猛虎隊和傑克森維爾美洲豹隊。但是他最近一次出賽是在11月22日。

羅斯利斯伯格將於2021年3月2日歡慶39歲生日，身高也是6呎5吋的他來自俄亥俄州邁阿密大學，在2004年度選秀第1輪11順位為鋼人隊選中，至今已經連續代表鋼人隊出賽17個球季，累積233場156勝74敗1和的戰績。今年球季的戰績為12勝3敗，15次登場都是先發，608次傳球399次成功，創NFL單季最佳紀錄，平均成功率為65.6%，累積傳球距離為3804碼，共有33次傳球達陣、13次遭到擒抱倒地和10次傳球被攔截。

羅斯利斯伯格參加過10次21場季後賽，是球隊過關斬將的核心力量；6次當選全明星，2次率隊勇奪年度總冠軍。季後賽戰績為13勝8敗，15次登場都是先發，676次傳球422次成功，平均成功率為62.4%，累積傳球距離為5256碼，共有30次傳球達陣、51次遭到擒抱倒地和24次傳球被攔截。

鋼人隊定2021年1月3日客場挑戰布朗隊，球隊總教練湯姆林（Mike Tomlin）沒有必勝的壓力，因為鋼人隊已於12月27日以28比24逆轉取勝印地安納亞波里斯小馬隊，拿下NFL美聯北區小組冠軍。坎薩斯城酋長隊也於同一天以17比14擊敗亞特蘭大隼鷹隊，坐穩美聯第1種子和獲得季後賽首回輪空的優勢。

但是布朗隊必須拿下勝利才有機會晉級季後賽；今年季後賽將有14支球隊參加。布朗隊成軍參加72個例行賽季以來，曾有36次晉級季後賽，但是從來無緣靠近超級盃。布朗隊上次晉級季後賽是在2003年，可惜在外卡階段就在匹茲堡客場以33比36向鋼人隊臣服。

大將適時把氣透，小哥及時接過手。