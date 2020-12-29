場邊人語／一人缺席 全隊著急

一名主將因為受傷缺席，還算正常，然而全隊因此了無生氣，這是異常。

達拉斯獨行俠隊12月27日在客場展開復仇者之旅；快艇隊得分後衛喬治（Paul George）開賽後19秒就跳投得分首開紀錄，但這是快艇隊全場唯一領先時刻，他於3分鐘30秒後再度得分時，比數已變成4：10；獨行俠隊在第1節就以36：13領先，第2節繼續以單節41：14超前，上半場出現77比27懸殊比數，成為NBA 從1954-55球季採用24秒限時出手規則之後，兩隊首次在上半場分差就達到50分。此外，找遍NBA史料，這場賽事還是頭一次出現球隊在任何2節比賽領先對手50分。

獨行俠隊全場動用14名球員，5名先發球員中最多上場時間只有26分鐘42秒，9名上場替補中8人都有表現。快艇隊則調動13名球員應戰，先發球員上場最久者只有29分鐘，8人上場替補中有6人得分，終場獨行俠隊以124：73狂勝快艇隊，拿下例行賽首勝。

獨行俠隊上半場就出手50次有29次得分，三分球20次出手有9次入網，摘下32個籃板球，發動快攻得到20分，籃下得到34分；全場出手投籃87次共有43次得分，三分球41次出手有14次破網，共摘下54個籃板球；相較之下，快艇隊全場共出手76次只有26次得分，三分球33次出手只有4次入網，摘下36個籃板球。

快艇隊以51分落敗刷新隊史上輸球最慘的紀錄。1988年12月2日在西雅圖客場，快艇隊以104：154向奧克拉荷馬雷霆隊前身超音速隊稱臣；超音速隊在上半場就以76：42領先。

快艇隊在本賽季開幕後，連續以17分和13分差擊敗洛杉磯 湖人隊和丹佛金塊隊，一度營造球季奪標樂觀的期待，然而卻在72場賽事的例行賽季第3役，呈現出非常難堪的狂風掃落葉敗例，著實讓球迷難以理解和接受。

快挺隊和獨行俠隊曾於8月17日到30日之間，在季後賽 第1階段纏鬥6場，快艇隊以4勝2敗勝出，獨行俠隊組織後衛唐西奇（Luka Dončić）其中3場成為得分王，分別進帳43分、42分和38分；快艇隊小前鋒雷納德（Kawhi Leonard）有兩場比賽分別收獲35分和36分；快艇隊得分後衛喬治在第5戰獨得35分，並且率領快艇隊以154：111大分差擊敗獨行俠隊。

雷納德在協助多倫多暴龍隊稱王之後，於2019年7月5日投奔快艇隊。他於12月25日在客場接戰金塊隊，比賽進行到第4節，在爭搶籃板球時遭到隊友伊巴卡（Serge Ibaka）以肘部碰撞唇部受傷，賽後就醫縫了8針，並且列入病號，隨時更新復原狀況。

今年是快艇隊成軍第51個球季，第43個球季以南加州為基地，第37個球季將主場設在洛杉磯。從2010-11球季至今，快艇隊8次晉級季後賽，2次無緣季後賽；歷年來共有15次機會進入季後賽，但是西區冠軍是全隊奪標跨步過去的門檻。

此刻一人掛彩缺席，全隊竟然攻守放棄。