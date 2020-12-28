場邊人語／球季尾聲 教頭求生

年底球隊結算，不少教職必須轉換。

NFL例行賽季最後階段賽程，32支球隊預定都在2021年1月3日出賽，而且由1月9日起，陸續展開6場外卡比賽。部分球隊至此，進行球季戰績結算，相關教練因此也做好準備。

今年例行賽季最後的3場比賽，是由洛杉磯公羊隊在主場迎戰亞里桑納紅雀隊，舊金山 四九人隊在主場出戰西雅圖海鷹隊，以及拉斯維加斯突擊者隊在客場挑戰丹佛野馬隊。

在聖誕節 過後，有21支球隊還懷抱著參加季後賽的希望，5支球隊已經收到「不及格」的通知，分別是卡羅萊納黑豹隊、亞特蘭大隼鷹隊、底特律獅隊、舊金山四九人隊、明尼蘇達維京人隊；還有3支球隊已經空出總教練席位，另外3支球隊可能教頭職位也是虛位以待。

每年在聖誕節過後，大聯盟超級盃年度總冠軍舉行之前，各個球隊都會針對本身的教練團進行評鑑，一方面檢視總教練和他的指導團隊，是否落實球季計畫，同時環顧聯盟內外，是不是恰好有其他合適人選。

華盛頓隊和達拉斯牛仔隊在上個球季，就分別延聘兩位作戰經驗豐富的軍師加盟，華盛頓隊聘請前羅萊納黑豹隊總教練瑞維拉（Ron Rivera），牛仔隊則延聘執教綠灣包裝工隊13個球季的麥卡錫（Mike McCarthy）。

有的球隊高級行政主管，鍾情拔擢表現傑出的進攻、防守教練及助理教練。紐約巨人隊任命現年38歲的賈吉（Joe Judge）執掌兵符，出乎許多球迷意外，因為賈吉在新英格蘭愛國者隊待了8年才成為特攻組的主教練。克里夫蘭布朗隊的新任總教練斯坦芬斯基（Kevin Stefanski）現年38歲，曾經是明尼蘇達維京人隊隊員、四分衛助理教練和進攻總指揮。巧合的是，賈吉和斯坦芬斯基曾經在賓州費城就讀天主教高中時期是同學和隊友。

大聯盟有時也不得不向大學借將；2020年1月8日，紐約市 出生的陸爾（Matt Rhule），應聘為卡羅萊納黑豹隊第五任總教練，在此之前，他曾經擔任過四年天普大學校隊和三年貝勒大學校隊總教練。

大聯盟的四分衛是職業運動天地高收入群體，才和坎薩斯城酋長隊簽訂10年長約的馬霍姆斯（Patrick Mahomes），目前年薪至少在4500萬元；剛續約的西雅圖海鷹隊四分衛威爾森（Russell Wilson），年收入至少在3500萬元；在匹茲堡鋼人隊當家的羅斯利斯伯格（Ben Roethlisberger），平均每年收入3400萬元；綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），則是每年最少進帳3350萬元。這些球隊因為擁有高手表現自然搶眼。

大聯盟的總教練和看板球星的關係，當然也是教練個人去留的決定因素。

球季尾聲、 教頭求生，自然的。